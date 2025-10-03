JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Koleksi Lombok-Sumbawa Museum Civilization Lengkap, Sejarah NTB hingga Seni

Koleksi Lombok-Sumbawa Museum Civilization Lengkap, Sejarah NTB hingga Seni

Jumat, 03 Oktober 2025 – 16:50 WIB
Koleksi Lombok-Sumbawa Museum Civilization Lengkap, Sejarah NTB hingga Seni - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati didampingi Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita hadir dalam peresmian Lombok-Sumbawa Museum Civilization di Kuta, Lombok Tengah, Kamis (2/10). Foto: Kemenkum NTB ??

bali.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - ‎Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati didampingi Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita hadir dalam peresmian Lombok-Sumbawa Museum Civilization di Kuta, Lombok Tengah, Kamis (2/10).

‎‎Museum yang diresmikan oleh Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal ini memiliki koleksi yang dapat dipamerkan dari aspek sejarah, seni, dan peradaban Lombok-Sumbawa.

‎‎Pameran ini diselenggarakan oleh Pemprov NTB dan InJourney Tourism Development Corporation dan akan berlangsung pada 1–5 Oktober 2025 di Mandalika Experience Gallery, sebagai bagian dari ajang MotoGP Mandalika.

Baca Juga:

‎‎Pameran ini digelar untuk memperkuat citra daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan budaya dan sejarahnya.

‎‎Dalam kegiatan ini, pengunjung dapat menyaksikan kekayaan peradaban NTB melalui lukisan dan pameran kerajinan tangan, seperti kain songket khas Bima yang dinamai Tembe Nggoli, Kre Alang kain tenun songket khas masyarakat Sumbawa.

‎‎Dalam pameran ini juga ditampilkan peristiwa besar yang memiliki dampak global, seperti miniatur tiga dimensi letusan Gunung Samalas, Rinjani dan Tambora.

Baca Juga:

‎‎Selain itu, dipamerkan juga babat Lombok yang bercerita tentang letusan Gunung Samalas dari misteri pada abad ke 13 dan Arca Siwa Mahadewa. (jpnn)

Pengunjung dapat menyaksikan kekayaan peradaban NTB melalui lukisan dan pameran kerajinan tangan, seperti kain songket khas Bima

Redaktur & Reporter : Ali Mustofa

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Lombok-Sumbawa Museum Civilization Sejarah NTB NTB Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. SEA Games: Bali United Bangga 3 Pemainnya Dipanggil Timnas U23 Indonesia - JPNN.com Bali

    SEA Games: Bali United Bangga 3 Pemainnya Dipanggil Timnas U23 Indonesia

  2. SEA Games: Indra Sjafri Panggil 32 Pemain, Ada Ivar Jenner Hingga Adrian Wibowo - JPNN.com Bali

    SEA Games: Indra Sjafri Panggil 32 Pemain, Ada Ivar Jenner Hingga Adrian Wibowo

  3. Persijap Menatap Laga Kontra Bali United, Rosalvo Junior Minta Tim Bangkit - JPNN.com Bali

    Persijap Menatap Laga Kontra Bali United, Rosalvo Junior Minta Tim Bangkit

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU