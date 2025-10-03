Koleksi Lombok-Sumbawa Museum Civilization Lengkap, Sejarah NTB hingga Seni

bali.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - ‎Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati didampingi Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita hadir dalam peresmian Lombok-Sumbawa Museum Civilization di Kuta, Lombok Tengah, Kamis (2/10).

‎‎Museum yang diresmikan oleh Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal ini memiliki koleksi yang dapat dipamerkan dari aspek sejarah, seni, dan peradaban Lombok-Sumbawa.

‎‎Pameran ini diselenggarakan oleh Pemprov NTB dan InJourney Tourism Development Corporation dan akan berlangsung pada 1–5 Oktober 2025 di Mandalika Experience Gallery, sebagai bagian dari ajang MotoGP Mandalika.

‎‎Pameran ini digelar untuk memperkuat citra daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan budaya dan sejarahnya.

‎‎Dalam kegiatan ini, pengunjung dapat menyaksikan kekayaan peradaban NTB melalui lukisan dan pameran kerajinan tangan, seperti kain songket khas Bima yang dinamai Tembe Nggoli, Kre Alang kain tenun songket khas masyarakat Sumbawa.

‎‎Dalam pameran ini juga ditampilkan peristiwa besar yang memiliki dampak global, seperti miniatur tiga dimensi letusan Gunung Samalas, Rinjani dan Tambora.

‎‎Selain itu, dipamerkan juga babat Lombok yang bercerita tentang letusan Gunung Samalas dari misteri pada abad ke 13 dan Arca Siwa Mahadewa. (jpnn)