Kakanwil Jadi Juri Liga SINOVA 2025, Dorong Inovasi Daerah Daftarkan KI

bali.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati kembali menjadi tim juri pada ajang kompetisi Lombok Tengah Innovatove Government Award-Sistem Inovasi Daerah (Liga Sinova) 2025 yang memasuki tahap Grand Final pada, Kamis (2/10).

‎‎Liga Sinova yang digelar Badan Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Lombok Tengah ini berlangsung di Ballroom Lantai V Kantor Bupati Lombok Tengah.

‎‎Bupati Lombok Tengah, Lalu Fathul Bahri dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh dewan juri yang hadir termasuk Kakanwil Kemenkum NTB dan inovator Liga Sinova.

‎‎Lalu Fathul Bahri mengungkapkan bahwa pada 2025 terdapat 63 inovasi yang mengikuti Liga Sinova terdiri dari 13 OPD, satu kecamatan, satu BUMD, satu kelurahan, 10 UPTD BLUD Puskesmas, tiga UPT, lima SMPN, 12 SD, dan satu universitas.

‎‎"Inovasi harus berkembang. Mimpi tidak akan jadi inovasi jika tidak direalisasikan.

Sekecil apapun inovasi harus bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan ini memacu untuk maju dan lebih baik lagi," ujar Lalu Fathul Bahri.

‎‎Adapun inovasi yang diperlombakan dalam Liga Sinova 2025 meliputi kategori digital dan non-digital di bidang pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, serta penemuan teknologi dari perangkat daerah di Kabupaten Lombok Tengah.

‎Kakanwil I Gusti Putu Milawati dan tim juri lainnya menilai 10 inovasi finalis yang masuk ke tahap grand final dari total 40 inovator yang telah lulus seleksi.