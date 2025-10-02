Pertamina Ajak Pemenang PGTC Nonton MotoGP Mandalika 2025, Dijamin Seru

bali.jpnn.com, MATARAM - PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan generasi muda berprestasi melalui program Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2025.

Sebagai bentuk apresiasi, para pemenang kompetisi PGTC akan diberangkatkan ke Sirkuit Mandalika untuk menyaksikan langsung MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025, ajang balap internasional yang juga menjadi simbol sport tourism Indonesia.

Total ada 11 peserta dari Energy Debate Championship, dan Energynovation Ideas Competition, yang mendapat kesempatan emas untuk diberangkatkan menyaksikan MotoGP Mandalika 2025.

VP Corporate Communication (Corcom) PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan pemberangkatan ini merupakan bentuk apresiasi atas karya, dedikasi, dan inovasi mahasiswa.

“Kami ingin mereka merasakan langsung atmosfer global, di mana Pertamina hadir di panggung internasional.

Harapannya, pengalaman ini menjadi motivasi agar mereka terus berkarya, berinovasi, dan membawa semangat kolaborasi kampus serta industri ke level yang lebih tinggi,” ujar Fadjar.

Para peserta akan diajak menikmati vibe MotoGP Mandalika 2025 mulai dari kedatangan di airport, explore beberapa tempat wisata di kota Mataram dan sekitarnya.

Kemudian mengunjungi UMKM lokal yang dilibatkan dalam gelaran MotoGP.