MotoGP Mandalika 2025: Pertamina Pastikan Pasokan Energi Aman

Kamis, 02 Oktober 2025 – 22:23 WIB
Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memastikan kesiapan penuh pemenuhan energi menyambut MotoGP Mandalika 2025 yang berlangsung pada 3–5 Oktober 2025. Foto: Pertamina for JPNN

bali.jpnn.com, MATARAM - Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memastikan kesiapan penuh pemenuhan energi menyambut MotoGP Mandalika 2025 yang berlangsung pada 3–5 Oktober 2025.

Mulai dari avtur untuk penerbangan, BBM untuk transportasi darat, hingga LPG untuk mendukung aktivitas UMKM.

Pertamina memastikan seluruh pasokan energi dipastikan dalam kondisi aman selama balapan yang berlangsung di sirkuit Mandalika.

Menurut Pj. Executive GM Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Wahyu Dodi Tri Marianggodo, pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipatif agar kebutuhan energi di Lombok tetap terjaga selama perhelatan berlangsung.

“Untuk mendukung kelancaran event internasional ini, kami menambah pasokan Avtur, BBM, dan LPG di seluruh titik layanan utama,” ujar Wahyu Dodi Tri Marianggodo.

Misalnya untuk Avtur di Bandara Internasional Lombok.

“Kami melakukan build-up stok serta memperkuat koordinasi dengan maskapai dan otoritas bandara agar layanan energi berjalan lancar.

Sedangkan untuk BBM transportasi darat, build-up stok dilakukan di SPBU untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi kendaraan penonton MotoGP,” imbuhnya.

