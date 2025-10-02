JPNN.com

12 PPPK Baru Resmi Memperkuat Jajaran Kemenkum NTB, Kakanwil Merespons

Kamis, 02 Oktober 2025 – 20:51 WIB
12 PPPK Baru Resmi Memperkuat Jajaran Kemenkum NTB, Kakanwil Merespons - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Muliawati memberikan sambutan saat penyerahan SK pengangkatan 12 PPPK, kemarin (1/10). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - 12 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 di Kanwil Kemenkum NTB secara resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan, Senin (1/10).

SK Pengangkatan untuk 12 PPPK tersebut diserahkan langsung oleh Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati.

Kakanwil Mila, sapaan akrabnya, menyampaikan apresiasi dan pesan penting bagi para PPPK yang resmi menjadi bagian dari keluarga besar Kemenkum.

Baca Juga:

“Hari ini teman-teman tidak lagi sekadar berstatus kontrak dengan pihak lain, tetapi sudah resmi memiliki Nomor Induk Pegawai dengan kontrak langsung di bawah Menteri Hukum.

Ini adalah momen yang patut disyukuri,” ujar Mila.

Ia menegaskan agar para PPPK tidak jemawa dan tetap menjaga sikap rendah hati.

Baca Juga:

“Jangan pernah merasa lebih dari rekan-rekan lain yang belum mendapat kesempatan.

Saya doakan tahun depan akan ada formasi baru agar mereka juga bisa merasakan kebahagiaan yang sama,” kata Mila.


TAGS   PPPK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja NTB Kemenkum NTB Kemenkum Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

