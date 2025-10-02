Kemenkum NTB Gelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Perekat Bangsa

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dengan mengusung tema "Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya”, Rabu (1/10).

Upacara ini diselenggarakan sebagai bentuk refleksi untuk mengenang sejarah perjuangan bangsa dalam mempertahankan Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia.

Bertempat di Lapangan Kanwil Kemenkum NTB, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Upacara turut diikuti ASN Kanwil Kemenkum NTB, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan NTB, Kanwil Ditjen Imigrasi NTB dan Kanwil Kementerian HAM NTT Korwil NTB.

Hari Kesaktian Pancasila sendiri memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, yang bermula dari peristiwa G30S PKI pada 1965.

Peringatan ini menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk mempertebal keyakinan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui upacara ini, Kanwil Kemenkum NTB menegaskan komitmen untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Peringatan ini juga menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa nasionalisme serta memperkokoh persatuan dan kesatuan di lingkungan kerja.