Reynhard Silitonga Memasuki Masa Purna Bakti, Menkum Berterima Kasih

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Hukum melaksanakan acara pelepasan Inspektur Jenderal sekaligus serah terima jabatan, Reynhard Silitonga yang memasuki masa purnabakti.

Posisi Reynhard Silitonga digantikan oleh Wisnu Nugroho Dewanto.

‎‎Acara ini dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Graha Pengayoman, Jakarta, Selasa (30/9).

Baca Juga: Menkum Supratman Perkenalkan Protokol Jakarta dalam Forum BRICS di Brasil

‎‎Dalam acara tersebut, dilaksanakan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan serah terima memori jabatan yang disaksikan langsung oleh Menteri Hukum Supratman.

Menkum ‎‎Supratman Andi Agtas menyampaikan terima kasih atas pengabdian Reynhard Silitonga untuk Kementerian Hukum.

‎‎"Terima kasih telah pernah bekerja sama.

Atas nama Kementerian Hukum, saya mengucapkan terima kasih atas pengabdian untuk Kementerian Hukum," ucap Menteri Hukum.

‎‎Hadir secara langsung dalam kegiatan ini Wakil Menteri Hukum, Pimpinan Tinggi Madya beserta Istri, Penasehat Kehormatan Menteri, Staf Ahli/Staf Khusus Menteri, Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama dan Ketua DWP Kementerian Hukum beserta pengurus.