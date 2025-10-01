Reynhard Silitonga Memasuki Masa Purna Bakti, Menkum Berterima Kasih
bali.jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Hukum melaksanakan acara pelepasan Inspektur Jenderal sekaligus serah terima jabatan, Reynhard Silitonga yang memasuki masa purnabakti.
Posisi Reynhard Silitonga digantikan oleh Wisnu Nugroho Dewanto.
Acara ini dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Graha Pengayoman, Jakarta, Selasa (30/9).
Dalam acara tersebut, dilaksanakan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan serah terima memori jabatan yang disaksikan langsung oleh Menteri Hukum Supratman.
Menkum Supratman Andi Agtas menyampaikan terima kasih atas pengabdian Reynhard Silitonga untuk Kementerian Hukum.
"Terima kasih telah pernah bekerja sama.
Atas nama Kementerian Hukum, saya mengucapkan terima kasih atas pengabdian untuk Kementerian Hukum," ucap Menteri Hukum.
Hadir secara langsung dalam kegiatan ini Wakil Menteri Hukum, Pimpinan Tinggi Madya beserta Istri, Penasehat Kehormatan Menteri, Staf Ahli/Staf Khusus Menteri, Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama dan Ketua DWP Kementerian Hukum beserta pengurus.
