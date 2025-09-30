MotoGP Mandalika 2025: Gubernur Sentil Pesan Presiden, Kemenkum NTB Mendukung

bali.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Kanwil Kemenkum NTB menghadiri Rapat Koordinasi Pemantapan Persiapan MotoGP Mandalika 2025 yang digelar di Amphiteater Gedung Rektorat Politeknik Pariwisata Negeri Lombok di Lombok Tengah, Selasa (30/9).

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Muliawati diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Muhammad Amin Imran.

Hadir sejumlah stakeholder strategis, antara lain Pemerintah Provinsi NTB, ITDC, Kepolisian Daerah NTB, Angkasa Pura, dan pihak terkait lainnya.

Rakor yang dibuka oleh Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, ini membahas kesiapan berbagai sektor, mulai dari pelibatan UMKM, pengamanan, infrastruktur bandara, hingga manajemen logistik dan penonton.

Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar event internasional ini berjalan sukses.

“MotoGP Mandalika bukan sekadar ajang olahraga, tetapi momentum untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia, khususnya NTB, kondusif, aman, dan siap menjadi tuan rumah event internasional.

Event ini juga diharapkan menjadi bukti nyata pemulihan ekonomi sekaligus pengungkit daya saing daerah dan nasional, sesuai pesan Presiden,” ujar Gubernur NTB.

Kanwil Kemenkum NTB menegaskan dukungannya terhadap penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2025 dengan menjaga komunikasi intensif bersama penyelenggara, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan stakeholder lainnya.