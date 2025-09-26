Kemenkum NTB Dukung MotoGP Mandalika 2025, Momen Memperkuat UMKM Lokal

bali.jpnn.com, MATARAM - Menjelang pagelaran MotoGP Mandalika 2025 yang akan berlangsung pada 3-5 Oktober mendatang, Kanwil Kemenkum NTB turut mendukung persiapan segala sesuatu guna memastikan kelancaran acara internasional ini.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Muhammad Amin Imran, hadir dalam rapat persiapan MotoGP 2025, Kamis (25/9) di Ruang Anggrek Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Memimpin rapat secara langsung, Pj. Sekda Nusa Tenggara Barat, Lalu Mohammad Faozal, mengajak seluruh stakeholder terkait untuk menyukseskan gelaran MotoGP Mandalika 2025.

"Pada 3-5 Oktober, insyaallah Sirkuit Mandalika akan kembali menjadi tuan rumah MotoGP.

Ini menjadi kewajiban bersama untuk menyukseskan dan mendukung event ini sesuai kapasitas masing-masing,” ujar Lalu Mohammad Faozal.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyatakan siap mendukung penuh dan menyukseskan penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2025.

Menurutnya, perhelatan ini tidak hanya membawa dampak positif bagi pariwisata, tetapi juga membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan pelaku UMKM.

"MotoGP Mandalika bukan hanya ajang olahraga bertaraf internasional, tetapi juga momentum strategis untuk mengangkat produk-produk UMKM lokal.