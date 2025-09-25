Kanwil Kemenkumham NTB Gelar Rapat ZI, Dorong Inovasi dan Perbaikan

JPNN.com

Kamis, 25 September 2025 – 22:25 WIB
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan rapat sebagai bagian dari tindak lanjut dari hasil desk evaluasi dan upaya memperkuat komitmen menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Kamis (25/9).

Kegiatan rapat dibuka langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Milawati selaku Penanggung Jawab Tim Pembangunan ZI didampingi oleh Ketua Tim Pembangunan ZI, Edward James Sinaga serta Pokja Pembangunan ZI, dan tim sekretariat.

Dalam rapat tersebut, disampaikan sejumlah catatan penting yang akan segera ditindaklanjuti.

Di antaranya terkait pelayanan Kekayaan Intelektual, perbaikan capaian kinerja dan perbaikan data dukung lain yang diperlukan.

Terkait inovasi, akan dilakukan pengembangan aplikasi SIPARIS, dengan penambahan fitur cuti notaris, perpanjangan masa kerja notaris, dan pergantian notaris, serta dilengkapi dokumentasinya.

Melalui rapat ini, diharapkan langkah-langkah strategis yang dibahas dapat memperkuat pembangunan ZI di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas. (jpnn)

Redaktur & Reporter : Ali Mustofa

