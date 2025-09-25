JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Harmonisasi Raperbup KSB, Genjot Kualitas Regulasi

Kemenkum NTB Harmonisasi Raperbup KSB, Genjot Kualitas Regulasi

Kamis, 25 September 2025 – 12:41 WIB
Kemenkum NTB Harmonisasi Raperbup KSB, Genjot Kualitas Regulasi - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB menggelar Rapat Harmonisasi dua Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Rabu (24/9) kemarin dipimpin Kakanwil I Gusti Putu Milawati. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Rapat Harmonisasi dua Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Rabu (24/9).

Dua Raperbup yang diharmonisasi, yaitu Raperbup tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Satu lagi Raperbup tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Desa Tahun Anggaran 2025.

Baca Juga:

Rapat ini dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati.

Kakanwil mengatakan proses harmonisasi ini bukan hanya formalitas administratif, tetapi merupakan proses substantif yang penting.

Hal ini untuk memastikan bahwa Raperbub yang dihasilkan benar-benar memenuhi asas legalitas, kepastian hukum dan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Baca Juga:

"Seluruh unsur dalam Raperbub, mulai dari konsiderans hingga struktur norma dan penyusunan teknisnya, harus mencerminkan semangat reformasi regulasi dan kepentingan masyarakat," kata Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa Barat yang turut hadir menyampaikan terima kasih.

Kanwil Kemenkum NTB menggelar Rapat Harmonisasi dua Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Rabu (24/9).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Raperbup KSB harmonisasi NTB Pemkab Sumbawa Barat Rapat Harmonisasi Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Semen Padang Pincang, Eduardo Almeida Cemas 2 Pemain Andalan Cedera - JPNN.com Bali

    Semen Padang Pincang, Eduardo Almeida Cemas 2 Pemain Andalan Cedera

  2. Jo Jansen Boyong Pemain Terbaik ke Padang, Kadek Arel Buka Suara - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Boyong Pemain Terbaik ke Padang, Kadek Arel Buka Suara

  3. H2H Semen Padang vs Bali United: Jo Jansen Dibayangi Rekor Teco - JPNN.com Bali

    H2H Semen Padang vs Bali United: Jo Jansen Dibayangi Rekor Teco

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU