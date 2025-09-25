Tenun Serat Alam Lombok Didorong Jadi Indikasi Geografis

JPNN.com

Aisyah menjelaskan bahwa tenun serat alam yang ia kembangkan berasal dari berbagai sumber serat dan kelompok penenun di Lombok saat bertemu Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati dan jajaran kemarin (24/9). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB terus mendorong pelindungan kekayaan intelektual (KI) atas produk khas daerah.

Salah satunya melalui upaya pendaftaran Indikasi Geografis (IG) bagi tenun serat alam yang diproduksi di Pulau Lombok.

Kepala Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati didampingi Kabid Pelayanan Kekayaan Intelektual dan tim dari bidang KI melaksanakan rapat bersama Aisyah, Rabu kemarin (24/9).

Aisyah adalah owner dari Pinalo sekaligus pemerhati tenun serat alam.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas dukungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam mendorong pendaftaran IG di wilayah NTB.

Dalam pertemuan ini, Aisyah menjelaskan bahwa tenun serat alam yang ia kembangkan berasal dari berbagai sumber serat dan kelompok penenun di Lombok.

Mulai dari serat nanas dari Lombok Timur, serat pisang dari Lombok Utara dan pewarna alam dari Lombok Utara.

Penenun yang terlibat dari Gumise sebanyak enam orang, Batu Jai dua orang, dan Sukarara sebanyak 10 orang.

