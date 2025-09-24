Evaluasi Rancangan Aktualisasi Latsar CPNS, Ini Komitmen Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Seminar Evaluasi Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Tahun Anggaran 2025 pada Selasa (23/9).

Kegiatan ini digelar secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh peserta Latsar CPNS dari Angkatan XI hingga XV, termasuk 14 orang CPNS Angkatan XIII dari Kanwil Kemenkum NTB.

Kegiatan evaluasi bertujuan menilai rancangan aktualisasi yang telah disusun para peserta, meliputi perumusan masalah, tujuan, dan manfaat rancangan.

Proses evaluasi dipandu oleh host yang juga berperan sebagai coach, serta dipimpin penguji dari Balai Diklat Hukum Jawa Tengah.

Penguji memberikan masukan terkait kesesuaian rancangan aktualisasi dengan nilai-nilai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tujuan organisasi.

Selain itu, empat mentor dari Kanwil Kemenkum NTB turut mendampingi peserta dalam kegiatan ini.

Hasil evaluasi menjadi acuan penting bagi peserta untuk menyempurnakan rancangan sebelum implementasi aktualisasi di unit kerja masing-masing.

Peserta yang telah menerima masukan diwajibkan melakukan perbaikan, menyerahkan rancangan final untuk persetujuan, dan melanjutkan ke tahap implementasi saat habituasi.