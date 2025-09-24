Kemenkum NTB Ambil Bagian Talent DNA, Jadi Instrumen Pengembangan Karier ASN

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti kegiatan Assessment Talent DNA yang diperuntukkan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Kementerian Hukum, Selasa (23/9).

Sejumlah 143 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari unit pusat maupun Kantor Wilayah turut hadir secara daring, termasuk Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati.

Hadir juga Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita, dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Edward James Sinaga.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM), Fajar Sualeman Taman yang hadir mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum.

Fajar Sulaeman Taman menekankan bahwa assessment ini bukan sekadar evaluasi baik atau buruk, melainkan instrumen strategis untuk mendukung pengembangan karier ASN.

Kemudian memperkuat kompetensi dan memastikan penempatan jabatan yang tepat sesuai potensi masing-masing pegawai.

Assessment Talent DNA merupakan instrumen objektif untuk mengukur potensi pegawai, mencocokkan pegawai dengan jabatan target, serta memastikan pengembangan SDM sesuai kebutuhan organisasi.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai kalibrasi penilaian manajemen talenta berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN.