JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Gelar Rapat Praharmonisasi Raperda dan Raperbup Sumbawa

Kemenkum NTB Gelar Rapat Praharmonisasi Raperda dan Raperbup Sumbawa

Selasa, 23 September 2025 – 18:51 WIB
Kemenkum NTB Gelar Rapat Praharmonisasi Raperda dan Raperbup Sumbawa - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB menggelar rapat praharmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah/Bupati (Raperkada/Raperbup), Senin (22/9). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar rapat praharmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah/Bupati (Raperkada/Raperbup), Senin (22/9).

Rapat Praharmonisasi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari raperda maupun raperkada/raperbup.

Adapun Raperkada tersebut, yaitu Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2021-2025.

Baca Juga:

Kemudian Raperbup tentang Analisis Standar Belanja dan Raperbup tentang Koperasi Merah Putih.

Rapat yang berlangsung di ruang podcast ini membahas beberapa poin penting, termasuk penetapan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja (ASB) yang merupakan amanat regulasi yang bersifat wajib.

ASB sangat urgen untuk memastikan belanja daerah dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Baca Juga:

Dengan adanya ASB, setiap perangkat daerah memiliki acuan yang sama dalam menyusun perencanaan, penganggaran, hingga penyusunan RKA-SKPD.

Hal ini sejalan dengan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dan sistem Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai instrumen pencegahan korupsi di daerah.

Kanwil Kemenkum NTB menggelar rapat praharmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah/Bupati (Raperkada/Raperbup)
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Pemkab Sumbawa Raperda Raperbup Rapat Praharmonisasi

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kadek Arel Kecewa Berat, Puji Sportivitas Suporter Bali United - JPNN.com Bali

    Kadek Arel Kecewa Berat, Puji Sportivitas Suporter Bali United

  2. Polisi Ungkap Penyebab Kematian 2 Suporter PSIM Sebelum Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Polisi Ungkap Penyebab Kematian 2 Suporter PSIM Sebelum Kontra Bali United

  3. Bali United Inkonsisten, Tekan Alarm Bahaya, Johnny Jansen Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Inkonsisten, Tekan Alarm Bahaya, Johnny Jansen Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU