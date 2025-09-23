JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Menkum Supratman Perkenalkan Protokol Jakarta dalam Forum BRICS di Brasil

Menkum Supratman Perkenalkan Protokol Jakarta dalam Forum BRICS di Brasil

Selasa, 23 September 2025 – 16:55 WIB
Menkum Supratman Perkenalkan Protokol Jakarta dalam Forum BRICS di Brasil - JPNN.com Bali
Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kontribusinya dalam sistem kekayaan intelektual global saat menghadiri 17th Heads of BRICS Intellectual Property Offices Meeting di Brasil. Foto: Kemenkum

bali.jpnn.com, RIO DE JANEIRO - Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kontribusinya dalam sistem kekayaan intelektual global saat menghadiri 17th Heads of BRICS Intellectual Property Offices Meeting di Brasil.

Dalam forum tersebut, ia memperkenalkan inisiatif strategis Indonesia, Protokol Jakarta, yang berisi perjanjian dan kerja sama internasional untuk penguatan ekosistem kreatif global.

“Protokol Jakarta merupakan inisiatif multi-sektor yang fokus pada pelindungan dan pemanfaatan karya digital, khususnya di bidang musik, audiovisual, dan karya jurnalistik dalam ekosistem platform daring,” ujar Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas di Rio de Janeiro, Senin (22/9).

Baca Juga:

Menkum Supratman menambahkan inisiatif ini lahir dari kebutuhan mendesak negara-negara berkembang untuk memperoleh keadilan dalam ekosistem musik digital global.

Selama ini, para pencipta dari negara berkembang seringkali tidak menerima distribusi royalti yang seimbang meskipun karya mereka digunakan secara luas.

Menteri Supratman menegaskan bahwa Protokol Jakarta menjadi kontribusi nyata Indonesia untuk memastikan kekayaan intelektual berfungsi sebagai katalis pembangunan ekonomi global yang lebih adil, transparan, inklusif, dan berkelanjutan.

Baca Juga:

Ia menyampaikan bahwa peran Indonesia dalam BRICS bukan semata-mata hanya untuk pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga untuk memperjuangkan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Oleh karena itu, Menteri Supratman meminta dukungan para anggota BRICS agar Protokol Jakarta dapat dibahas lebih lanjut pada forum Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) WIPO di Jenewa, Desember 2025 mendatang.

Menteri Supratman meminta dukungan para anggota BRICS agar Protokol Jakarta dapat dibahas lebih lanjut di ajang WPO di Jenewa, Desember 2025 mendatang
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Menkum Supratman Andi Agtas Protokol Jakarta Indonesia BRICS Brasil 17th Heads of BRICS Intellectual Property Offices Meeting Kemenkum Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kadek Arel Kecewa Berat, Puji Sportivitas Suporter Bali United - JPNN.com Bali

    Kadek Arel Kecewa Berat, Puji Sportivitas Suporter Bali United

  2. Polisi Ungkap Penyebab Kematian 2 Suporter PSIM Sebelum Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Polisi Ungkap Penyebab Kematian 2 Suporter PSIM Sebelum Kontra Bali United

  3. Bali United Inkonsisten, Tekan Alarm Bahaya, Johnny Jansen Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Inkonsisten, Tekan Alarm Bahaya, Johnny Jansen Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU