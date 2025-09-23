Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 Jadi Standar Layanan Bantuan Hukum, Penting

JPNN.com

Selasa, 23 September 2025 – 08:10 WIB
Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) dengan topik "Analisis Permenkumham No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum", Senin (22/9). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) dengan topik "Analisis Permenkumham No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum", Senin (22/9).

Kegiatan ini diikuti secara daring oleh Kadiv PPPH James Edward Sinaga bersama Pokja BSK Kanwil Kemenkum NTB, serta CPNS Analis Kebijakan Kanwil Kemenkum NTB.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kemenkum RI, Andry Indrady, menekankan pentingnya DSK sebagai forum untuk menyebarluaskan analisis implementasi kebijakan.

Andry Indrady juga menyoroti tantangan implementasi di lapangan dan pentingnya pengawasan serta digitalisasi dalam memperluas partisipasi publik.

Kegiatan ini dianggap strategis dalam memperkuat akses keadilan bagi masyarakat miskin dan mendukung amanat UU No. 16 Tahun 2011.

DSK ini menghadirkan narasumber yang berkompeten seperti Yonki Edward Majakirto dari BPHN, dan Heru Sugiyono, akademisi UPN Veteran Jakarta.

Mereka memberikan perspektif tentang peran Kanwil sebagai Panitia Pengawas Daerah, urgensi penerapan Standar Layanan Bantuan Hukum (Starla Bankum), dan kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan.

Rekomendasi yang diberikan dalam diskusi ini antara lain peningkatan kewenangan Kanwil dalam akreditasi OBH, penguatan sistem pelaporan, pengembangan digitalisasi formulir penilaian penerima bantuan hukum, serta advokasi pembentukan Perda untuk memperkuat pembiayaan bantuan hukum berbasis APBD.

