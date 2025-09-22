JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Indonesia-Polandia Teken Perjanjian MLA, Perkuat Aksi Melawan Kejahatan Lintas Negara

Indonesia-Polandia Teken Perjanjian MLA, Perkuat Aksi Melawan Kejahatan Lintas Negara

Senin, 22 September 2025 – 14:38 WIB
Indonesia-Polandia Teken Perjanjian MLA, Perkuat Aksi Melawan Kejahatan Lintas Negara - JPNN.com Bali
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas bersama Menteri Kehakiman Polandia Waldemar Zurek, Jumat (19/9/2025) lalu melakukan penandatanganan Mutual Legal Assistance (MLA) atau Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Foto: Kemenkum

bali.jpnn.com, POLANDIA - Indonesia dan Polandia resmi memperkuat kerja sama hukum melalui penandatanganan Mutual Legal Assistance (MLA) atau Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Penandatanganan dilakukan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas bersama Menteri Kehakiman Polandia Waldemar Zurek, Jumat (19/9/2025) lalu.

Polandia menjadi negara Eropa kedua setelah Swiss yang memiliki perjanjian MLA dengan Indonesia. Kesepakatan ini meliputi pemberantasan tindak pidana umum, sekaligus perluasan ke ranah perpajakan dan bea cukai.

Baca Juga:

“Perjanjian ini adalah langkah nyata Indonesia dalam memperkuat posisi sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF) serta membangun fondasi kokoh dalam memerangi kejahatan lintas negara,” ujar Menkum Supratman Andi Agtas dalam keterangan tertulisnya.

Momen ini juga bertepatan dengan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Polandia yang telah terjalin sejak 19 September 1955, sehingga dinilai memiliki makna historis tersendiri.

Menkum Polandia Waldemar Zurek menyatakan kesepakatan MLA akan menjadi tonggak baru hubungan hukum kedua negara.

Baca Juga:

Ia bahkan membuka peluang pembahasan lanjutan terkait transfer tahanan maupun perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

Selain MLA, kedua menteri turut menandatangani joint statement untuk memperkuat koordinasi dan pertukaran pengalaman di bidang hukum.

Indonesia dan Polandia resmi memperkuat kerja sama hukum melalui penandatanganan Mutual Legal Assistance (MLA) dalam Masalah Pidana.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Indonesia Polandia Menkum Supratman Andi Agtas Kemenkum NTB Menteri Kehakiman Polandia Waldemar Zurek Kemenkum Kejahatan Lintas Negara Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. 5 Fakta Pascalaga Bali United vs PSIM: Nomor 4 Bikin Nyesek, Turut Berduka - JPNN.com Bali

    5 Fakta Pascalaga Bali United vs PSIM: Nomor 4 Bikin Nyesek, Turut Berduka

  2. PSIM Yogyakarta Berduka 2 Suporter Tewas di Bali, Manajemen Turun Tangan - JPNN.com Bali

    PSIM Yogyakarta Berduka 2 Suporter Tewas di Bali, Manajemen Turun Tangan

  3. Van Gastel: Saya Benci Kekalahan, Belajar Banyak saat Keok dari Borneo FC - JPNN.com Bali

    Van Gastel: Saya Benci Kekalahan, Belajar Banyak saat Keok dari Borneo FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU