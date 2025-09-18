JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Tenun Gumise Lombok Barat Kaya Motif, tetapi Banyak Kendala, Kakanwil Berpesan

Tenun Gumise Lombok Barat Kaya Motif, tetapi Banyak Kendala, Kakanwil Berpesan

Kamis, 18 September 2025 – 20:22 WIB
Tenun Gumise Lombok Barat Kaya Motif, tetapi Banyak Kendala, Kakanwil Berpesan - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati melakukan kunjungan ke sentra tenun Dusun Gumise, Desa Trembesi, Kabupaten Lombok Barat, Rabu kemarin (17/9). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, LOMBOK BARAT - Kanwil Kemenkum NTB melakukan kunjungan ke sentra tenun Dusun Gumise, Desa Trembesi, Kabupaten Lombok Barat, Rabu kemarin (17/9).

Kunjungan ini bertujuan untuk melihat lebih dekat hasil karya tenun tradisional yang menjadi produk unggulan masyarakat setempat dan mendorong perlindungan kekayaan intelektual.

Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita dan tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) diterima langsung oleh pengelola unit perajin tenun, Wayan Landri.

Baca Juga:

Kakanwil melihat langsung motif-motif khas hasil ciptaan Wayan Landri yang memiliki nilai estetika tinggi, antara lain motif gerimis, lurik, bun, dan kombinasi cempaka gerimis.

Namun, motif-motif orisinal tersebut belum terdaftar sebagai Kekayaan Intelektual baik dalam bentuk hak cipta maupun indikasi geografis karena keterbatasan informasi, minimnya pendampingan, dan kendala biaya.

Wayan Landri menyampaikan kendala serius yang dihadapi kelompoknya.

Baca Juga:

Jumlah penenun yang awalnya pada 2000 mencapai 20 orang, kini menyusut drastis menjadi hanya enam orang.

“Hal ini dipicu rendahnya nilai ekonomi dari aktivitas menenun, sehingga tidak mampu dijadikan sumber penghidupan utama.

Kakanwil melihat langsung motif-motif khas hasil ciptaan Wayan Landri yang memiliki nilai estetika tinggi, antara lain motif gerimis, lurik, bun, dan kombinasi
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Tenun Gumise lombok barat Motif Tenun Gumise Dusun Gumise Perajin Tenun Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Penenun hak cipta indikasi geografis

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. 5 Fakta Menarik Sebelum Duel Bali United vs PSIM Yogyakarta, Level Eredivisie - JPNN.com Bali

    5 Fakta Menarik Sebelum Duel Bali United vs PSIM Yogyakarta, Level Eredivisie

  2. 3 Pemain Bali United Masuk Daftar Best Starting XI of the Week Pekan Kelima - JPNN.com Bali

    3 Pemain Bali United Masuk Daftar Best Starting XI of the Week Pekan Kelima

  3. 3 Pemain Bali United Cetak Top Performance, Modal Kontra PSIM Yogyakarta - JPNN.com Bali

    3 Pemain Bali United Cetak Top Performance, Modal Kontra PSIM Yogyakarta

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU