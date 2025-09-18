JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB dan BPHN Evaluasi Perda Pemukiman Kumuh

Kemenkum NTB dan BPHN Evaluasi Perda Pemukiman Kumuh

Kamis, 18 September 2025 – 19:38 WIB
Kemenkum NTB dan BPHN Evaluasi Perda Pemukiman Kumuh - JPNN.com Bali
Kepala Divisi PPPH Edward James Sinaga memimpin rapat koordinasi (rakor) dan konsultasi Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Perumahan Kumuh dan Kawasan Pemukiman, Rabu (17/9). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB bersama tim pendamping dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menggelar rapat koordinasi (rakor) dan konsultasi Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Perumahan Kumuh dan Kawasan Pemukiman, Rabu (17/9).

Rakor dan konsultasi analisis ini dipimpin Kepala Divisi PPPH Edward James Sinaga, dan dihadiri Analis Hukum BPHN.

Edward James Sinaga mengatakan jumlah perda yang dianalisis ditambah menjadi enam sesuai arahan Kepala Kantor Wilayah.

Baca Juga:

Widya Oesman selaku perwakilan BPHN memberikan sejumlah masukan teknis, mulai dari redaksional hingga perlunya penguatan alasan dalam setiap rekomendasi perubahan pasal.

Tim BPHN juga mengingatkan pentingnya mengevaluasi implementasi perda di lapangan, tidak hanya norma tertulis.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin antara pusat dan wilayah.

Baca Juga:

“Kami tidak hanya menilai norma, tetapi juga dampaknya di masyarakat.

Sinergi pusat dan wilayah seperti ini penting untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih responsif,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

Kemenkum NTB bersama BPHN menggelar rapat koordinasi dan konsultasi Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Perumahan Kumuh dan Kawasan Pemukiman
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Perda Pemukiman Kumuh BPHN

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. 3 Pemain Bali United Masuk Daftar Best Starting XI of the Week Pekan Kelima - JPNN.com Bali

    3 Pemain Bali United Masuk Daftar Best Starting XI of the Week Pekan Kelima

  2. 3 Pemain Bali United Cetak Top Performance, Modal Kontra PSIM Yogyakarta - JPNN.com Bali

    3 Pemain Bali United Cetak Top Performance, Modal Kontra PSIM Yogyakarta

  3. Laga Persija vs Bali United Pecah Rekor Penonton, Tuan Rumah Untung Besar - JPNN.com Bali

    Laga Persija vs Bali United Pecah Rekor Penonton, Tuan Rumah Untung Besar

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU