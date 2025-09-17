JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini 777 PHB Tersebar di Indonesia, BPHN Dorong Peran Paralegal, Perkuat Akses Keadilan

777 PHB Tersebar di Indonesia, BPHN Dorong Peran Paralegal, Perkuat Akses Keadilan

Rabu, 17 September 2025 – 22:16 WIB
777 PHB Tersebar di Indonesia, BPHN Dorong Peran Paralegal, Perkuat Akses Keadilan - JPNN.com Bali
Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Constantinus Kristomo. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Constantinus Kristomo, menegaskan pentingnya penguatan peran paralegal sebagai garda terdepan dalam pemberian bantuan hukum di masyarakat.

Constantinus Kristomo mengatakan hal tersebut saat Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang digelar Kanwil Kemenkum NTB, Rabu (17/9).

Kristomo menjelaskan, saat ini terdapat 777 Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang terakreditasi di Indonesia.

Baca Juga:

Namun, jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Terutama untuk menjangkau kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan menengah yang tidak terakomodasi dalam skema bantuan hukum gratis berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011.

“Di sinilah peran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan menjadi solusi strategis.

Baca Juga:

Paralegal hadir sebagai jembatan akses keadilan, membantu masyarakat mendapatkan pendampingan hukum secara cepat, murah, dan dekat dengan tempat tinggal mereka,” ujar Constantinus Kristomo.

Constantinus Kristomo menyampaikan bahwa penguatan regulasi melalui Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum telah memberikan dasar hukum yang jelas.

Kepala BPHN Constantinus Kristomo menegaskan pentingnya penguatan peran paralegal sebagai garda terdepan dalam pemberian bantuan hukum di masyarakat.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kepala BPHN Constantinus Kristomo Pusat Bantuan Hukum paralegal Indonesia BPHN Kemenkum Kemenkum NTB Posbankum

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Laga Persija vs Bali United Pecah Rekor Penonton, Tuan Rumah Untung Besar - JPNN.com Bali

    Laga Persija vs Bali United Pecah Rekor Penonton, Tuan Rumah Untung Besar

  2. Bali United vs PSIM: Momen Paul van Gastel Puji Tuan Rumah Masih Terngiang - JPNN.com Bali

    Bali United vs PSIM: Momen Paul van Gastel Puji Tuan Rumah Masih Terngiang

  3. Makna Pita Hitam Melingkar saat Laga Persija vs Bali United, Ini Kata Jo Jansen - JPNN.com Bali

    Makna Pita Hitam Melingkar saat Laga Persija vs Bali United, Ini Kata Jo Jansen

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU