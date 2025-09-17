JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Pendaftaran dan Perlindungan Merek Kolektif Sangat Penting, Banyak Keuntungannya

Pendaftaran dan Perlindungan Merek Kolektif Sangat Penting, Banyak Keuntungannya

Rabu, 17 September 2025 – 10:09 WIB
Pendaftaran dan Perlindungan Merek Kolektif Sangat Penting, Banyak Keuntungannya - JPNN.com Bali
Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama I Nyoman Sanistrya memeparkan pentingnya perlindungan merek kolektif dengan tema “Bersama Merek Kolektif, Desa Maju dan Mandiri” di aula Kemenkum NTB, kemarin (16/9). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa.

Pengawasannya oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Keuntungan memiliki merek kolektif antara lain, menikmati reputasi daerah atau produk yang telah dibangun oleh produsen lain, penguatan kualitas yang berstandar, peluang kerjasama dengan sesama anggota, alat pembangunan daerah dan peningkatan perekonomian.

Baca Juga:

Hal itu disampaikan Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama I Nyoman Sanistrya saat sosialisasi pentingnya perlindungan merek kolektif dengan tema “Bersama Merek Kolektif, Desa Maju dan Mandiri”.

Kegiatan tersebut berlangsung di aula Kanwil Kemenkum NTB, Selasa (16/9).

“Fungsi merek yaitu sebagai identitas produk, nilai tambah, reputasi, dan intangible aset /aset tidak berwujud,” ujar I Nyoman Sanistrya.

Baca Juga:

Sanis, sapaan akrabnya menambahkan bahwa prinsip perlindungan merek yaitu first to file.

Artinya hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan bukan yang pertama kali menggunakan atau pertama kali menciptakan.

Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Merek Kolektif Kemenkum NTB kekayaan intelektual Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Makna Pita Hitam Melingkar saat Laga Persija vs Bali United, Ini Kata Jo Jansen - JPNN.com Bali

    Makna Pita Hitam Melingkar saat Laga Persija vs Bali United, Ini Kata Jo Jansen

  2. Mike Hauptmeijer Memuncaki Top Saves, Kagum Atmosfer JIS - JPNN.com Bali

    Mike Hauptmeijer Memuncaki Top Saves, Kagum Atmosfer JIS

  3. Mike Hauptmeijer Menggila, Bikin Frustasi Penyerang Persija, Ini Targetnya - JPNN.com Bali

    Mike Hauptmeijer Menggila, Bikin Frustasi Penyerang Persija, Ini Targetnya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU