JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Webinar OKE KI: Rani Utami Ungkap Strategi UMKM Menembus Pasar Global

Webinar OKE KI: Rani Utami Ungkap Strategi UMKM Menembus Pasar Global

Selasa, 16 September 2025 – 07:37 WIB
Webinar OKE KI: Rani Utami Ungkap Strategi UMKM Menembus Pasar Global - JPNN.com Bali
Kasubdit Permohonan dan Pelayanan Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Rani Utami Ronie menjelaskan tahapan membangun merek yang kuat mulai dari desain, perlindungan hukum, hingga strategi ekspansi global saat webiner OKE KI, kemarin. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum NTB mengikuti Webinar Kekayaan Intelektual seri ke-30 yang digelar secara daring, Senin (15/9).

Webinar Kekayaan Intelektual ini mengangkat tema “Menembus Pasar Global dengan Merek Terlindungi”.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Anna Ernita bersama jajaran.

Baca Juga:

Webinar menghadirkan narasumber Kasubdit Permohonan dan Pelayanan Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Rani Utami Ronie.

Rani Utami Ronie menekankan pentingnya merek sebagai aset strategis yang tidak hanya menjual produk, melainkan juga reputasi, kualitas, dan cerita.

Ia menjelaskan tahapan membangun merek yang kuat mulai dari desain, perlindungan hukum, hingga strategi ekspansi global.

Baca Juga:

“Pendaftaran merek adalah bentuk investasi, bukan sekadar biaya. Dengan perlindungan yang kuat, UMKM dapat lebih percaya diri bersaing di pasar internasional,” kata Rani Utami Ronie.

Ia juga menguraikan berbagai tantangan dalam mendaftarkan merek internasional, seperti perbedaan biaya, prosedur, dan bahasa di tiap negara.

Pendaftaran merek adalah bentuk investasi, bukan sekadar biaya. Dengan perlindungan yang kuat, UMKM dapat lebih percaya diri bersaing di pasar internasional
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Webiner OKE KI Kemenkum NTB UMKM UMKM NTB Pasar Global Divisi Yankum kekayaan intelektual Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Tudingan Rizky Ridho Bikin Sakit Hati Suporter, Jo Jansen Sentil Rumput JIS - JPNN.com Bali

    Tudingan Rizky Ridho Bikin Sakit Hati Suporter, Jo Jansen Sentil Rumput JIS

  2. Mirza Mustafic Puas Tahan Imbang Persija di JIS, Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Mirza Mustafic Puas Tahan Imbang Persija di JIS, Blak-blakan

  3. 5 Fakta Menarik Seusai Laga Persija vs Bali United, Maxwell Souza Merana - JPNN.com Bali

    5 Fakta Menarik Seusai Laga Persija vs Bali United, Maxwell Souza Merana

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU