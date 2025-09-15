JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum Rilis Legal Policy Hub, Dorong Ekosistem Pemerintahan Kolaboratif

Kemenkum Rilis Legal Policy Hub, Dorong Ekosistem Pemerintahan Kolaboratif

Senin, 15 September 2025 – 19:12 WIB
Kemenkum Rilis Legal Policy Hub, Dorong Ekosistem Pemerintahan Kolaboratif - JPNN.com Bali
Menkum Supratman Andi Agtas. Foto: Kemenkum

bali.jpnn.com, JAKARTA - Banyak kebijakan pemerintah saat ini yang berjalan secara sektoral, belum terintegrasi, bahkan terkadang tumpang tindih.

Untuk menangani hal tersebut, membutuhkan keterpaduan yang dapat memastikan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan dalam praktik penyusunan kebijakan, masih terdapat fragmentasi regulasi, koordinasi lintas sektor yang lemah, serta belum optimalnya sinergi antara pusat dan daerah.

Baca Juga:

Dalam konteks inilah Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) dalam bentuk Legal Policy Hub hadir sebagai wadah strategis sekaligus menjadi simpul untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.

“Saya berharap, mudah-mudahan (melalui) kerja sama lintas kementerian, karena jujur selama ini yang membuat masih stuck untuk maju, salah satunya adalah ego sektoral,” ujar Menkum Supratman.

“Kementerian Hukum seperti yang saya sampaikan, bahwa kami punya tugas dan fungsi untuk melakukan koordinasi, dan juga melakukan harmonisasi semua kebijakan-kebijakan dalam bentuk regulasi yang akan disusun,” imbuh Menkum Supratman.

Baca Juga:

Mengingat peran sentral Kementerian Hukum sebagai leading sektor dalam pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan, yang esensinya merupakan bagian dari kebijakan publik, maka diperlukan adanya mekanisme yang mampu menyatukan dan mengintegrasikan hasil analisis kebijakan yang tersebar di berbagai sektor.

Hal ini untuk mendukung pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan dalam praktik penyusunan kebijakan, masih terdapat fragmentasi regulasi, koordinasi lintas sektor yang lemah
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum Menkum Supratman Andi Agtas Legal Policy Hub Kemenkum NTB

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Mirza Mustafic Puas Tahan Imbang Persija di JIS, Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Mirza Mustafic Puas Tahan Imbang Persija di JIS, Blak-blakan

  2. 5 Fakta Menarik Seusai Laga Persija vs Bali United, Maxwell Souza Merana - JPNN.com Bali

    5 Fakta Menarik Seusai Laga Persija vs Bali United, Maxwell Souza Merana

  3. Evaluasi Mauricio Souza Setelah Persija vs Bali United Seri, Gagal Main Efektif - JPNN.com Bali

    Evaluasi Mauricio Souza Setelah Persija vs Bali United Seri, Gagal Main Efektif

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU