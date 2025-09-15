JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Wamenko Otto Hasibuan Sentil Netralitas ASN, Minta Tak Terlibat Politik Praktis

Wamenko Otto Hasibuan Sentil Netralitas ASN, Minta Tak Terlibat Politik Praktis

Senin, 15 September 2025 – 11:08 WIB
Wamenko Otto Hasibuan Sentil Netralitas ASN, Minta Tak Terlibat Politik Praktis - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB mengikuti apel bersama jajaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Senin (15/9) pagi yang dipimpin Wamenko Otto Hasibuan. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti apel bersama jajaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Senin (15/9).

Kegiatan apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara hybrid sebagai bentuk kedisiplinan dan kebersamaan ASN dalam memperkuat integritas serta profesionalisme birokrasi.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, yang berperan sebagai pembina apel, menyampaikan sambutannya.

Baca Juga:

Otto Hasibuan berfokus pada pentingnya netralitas ASN, khususnya pasca-aksi unjuk rasa yang berlangsung pada akhir Agustus 2025.

Otto Hasibuan menekankan bahwa netralitas bukan sekadar slogan, melainkan fondasi utama yang menjamin pelayanan publik berjalan adil, profesional, dan bebas dari kepentingan politik.

Netralitas ini, lanjutnya, harus diwujudkan dalam tiga aspek utama, yaitu sikap dan tindakan, pelayanan publik, serta pengambilan keputusan birokrasi.

Baca Juga:

ASN diminta untuk tidak terlibat dalam politik praktis, tetap memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh masyarakat, dan mengambil keputusan berdasarkan hukum serta regulasi yang berlaku.

Wamenko juga memberikan pesan mengenai pentingnya profesionalisme dan kedisiplinan.

Wamenko Otto Hasibuan berfokus pada pentingnya netralitas ASN, khususnya pasca-aksi unjuk rasa yang berlangsung pada akhir Agustus 2025.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Wamenko Otto Hasibuan Kemenkum Kemenkum NTB ASN politik praktis Apel Pagi

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kapten Persija Rizky Ridho Kesal Cara Bermain Bali United, Jo Jansen Merespons - JPNN.com Bali

    Kapten Persija Rizky Ridho Kesal Cara Bermain Bali United, Jo Jansen Merespons

  2. Mauricio Souza Buka Suara Persija Gagal Menang, Mike Houptmeijer Amazing - JPNN.com Bali

    Mauricio Souza Buka Suara Persija Gagal Menang, Mike Houptmeijer Amazing

  3. Jo Jansen Puas Bali United Curi Poin dari Counter Attack, tetapi Kecewa - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Puas Bali United Curi Poin dari Counter Attack, tetapi Kecewa

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU