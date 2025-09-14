JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum Teken Kerja Sama Antar-K/L, Menkum: Tidak Ada Lagi Ego Sektoral

Kemenkum Teken Kerja Sama Antar-K/L, Menkum: Tidak Ada Lagi Ego Sektoral

Minggu, 14 September 2025 – 18:52 WIB
Kemenkum Teken Kerja Sama Antar-K/L, Menkum: Tidak Ada Lagi Ego Sektoral - JPNN.com Bali
Menkum Supratman Andi Agtas. Foto: Kemenkum

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Hukum (Kemenkum) kembali memperkuat sinergi kerja sama lintas sektoral melalui penandatanganan nota kesepahaman (NK) dan perjanjian kerja sama (PKS).

Kali ini, Kemenkum menandatangani kerja sama dengan 11 kementerian dan lembaga sebagai bentuk semangat kolaborasi dari jejaring kerja nasional yang solid.

"Penandatanganan NK ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor.

Baca Juga:

Tentu ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto," ujar Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas.

Menkum Supratman mengatakan dalam pidato penyampaian RAPBN 2026 yang lalu, Presiden juga menegaskan bahwa pembangunan Indonesia harus diarahkan untuk menjadikan bangsa ini kuat, mandiri, berdaya saing, dengan defisit fiskal yang terkendali dan target APBN berimbang pada 2028.

"Arahan tersebut adalah sinyal kuat bahwa setiap kementerian dan lembaga tidak bisa lagi bekerja secara sektoral, tetapi harus bergerak terpadu dan saling melengkapi," kata Menkum Supratman.

Baca Juga:

Penandatanganan kerja sama ini, lanjut Menkum, akan memberikan banyak manfaat strategis antara lain penguatan kepastian hukum, keterpaduan data dan informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, respons cepat terhadap isu kebangsaan, dan penguatan ketahanan ideologi dan konstitusi.

"Saya berharap kerja sama ini menjadi pengingat kita, dengan melihat situasi global yang dinamis, bahwa diperlukan tindakan nyata dalam demokrasi yang jadi tanggung jawab kita sebagai sebuah kesatuan," ujar Menkum.

Kemenkum menandatangani kerja sama dengan 11 kementerian dan lembaga sebagai bentuk semangat kolaborasi dari jejaring kerja nasional yang solid.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum Menkum Supratman Menkum Supratman Andi Agtas Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Fixed, Gustavo Almeida Absen Kontra Bali United, Mauricio Souza Buka Suara - JPNN.com Bali

    Fixed, Gustavo Almeida Absen Kontra Bali United, Mauricio Souza Buka Suara

  2. Live Streaming, Susunan Pemain Persija vs Bali United: Sengit, Pesta Gol - JPNN.com Bali

    Live Streaming, Susunan Pemain Persija vs Bali United: Sengit, Pesta Gol

  3. Persija vs Bali United: Thijmen Goppel Bersemangat Tampil di JIS, ternyata - JPNN.com Bali

    Persija vs Bali United: Thijmen Goppel Bersemangat Tampil di JIS, ternyata

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU