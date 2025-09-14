Festival Kemudahan & Pelindungan Usaha Mikro Hadir di Lombok Tengah

bali.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Kanwil Kemenkum NTB menyatakan kesiapannya dalam mendukung penuh pelaksanaan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang akan diselenggarakan di Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (16/9) lusa.

Festival ini rencananya akan dihadiri langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM RI.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem pelindungan dan kemudahan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta mendorong integrasi layanan lintas kementerian/lembaga.

Dalam rapat finalisasi persiapan yang digelar secara daring, Jumat (12/9) lalu, Asisten Deputi Legalitas dan Pelindungan Usaha Mikro memimpin jalannya koordinasi bersama perwakilan berbagai instansi.

Ada dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, BPOM, BSN, BPJPH, BGN, serta kementerian/lembaga terkait lainnya.

Dalam festival ini, Kanwil Kemenkum NTB akan menghadirkan dua layanan utama, yaitu Layanan Kekayaan Intelektual (KI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU).

Layanan ini untuk memfasilitasi pendaftaran Perseroan Perorangan secara langsung di lokasi acara.

Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam festival ini adalah wujud komitmen pemerintah dalam mendekatkan layanan hukum kepada pelaku usaha mikro.