Gus Yahya Staquf Lantik PWNU NTB, Kemenkum Ikut Hadir, Wujud Sinergi

Minggu, 14 September 2025 – 13:20 WIB
Kemenkum NTB menghadiri acara pelantikan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) NTB di Auditorium Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Minggu (14/9). Foto; Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menghadiri acara pelantikan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) NTB di Auditorium Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Minggu (14/9).

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Amin Imran hadir mewakili Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati.

Ketua PWNU NTB masa bakti 2025-2030, Masnun Tahir, dalam sambutannya mengatakan bahwa tema pelantikan ini yaitu "Melanjutkan Pengabdian, Menggapai Bukti Bakti".

"Terima kasih atas seluruh dukungan, mustasyar, Ketua Umum PBNU, Gubernur NTB, jajaran Forkopimda serta seluruh pengurus cabang.

Harapannya sinergi ini terus terjaga untuk kemaslahatan kita bersama," ujar Masnun Tahir.

Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang turut hadir dalam kegiatan ini mengucapkan selamat kepada PWNU NTB yang baru saja dilantik.

"Semoga ke depan diberikan kemudahan dan kesehatan dalam menjalankan tugas dan berkhidmat kepada umat, bangsa dan negara," ujar Gubernur NTB.

Ketua PBNU KH Yahya Cholil Staquf turut mengucapkan selamat kepada PWNU NTB.

Gus Yahya Staquf, sapaan akrabnya menegaskan bahwa setelah dilantik, PWNU diharapkan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
