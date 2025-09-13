Kemenkum NTB Berkomitmen Membangun Zona Integritas WBBM

JPNN.com

Sabtu, 13 September 2025 – 12:03 WIB
Kanwil Kemenkum NTB kembali meneguhkan komitmen membangun Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB kembali meneguhkan komitmen membangun Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Hal ini diwujudkan dalam penilaian desk wawancara dan verifikasi lapangan oleh Tim Penilai Nasional (TPN), Jumat (12/9).

Kakanwil I Gusti Putu Milawati bersama seluruh jajaran Kemenkum NTB memulai dengan menampilkan yel-yel guna membakar semangat.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati memaparkan komitmen dan proses pembangunan zona integritas di lingkungan Kemenkum NTB.

Dalam paparannya, Mila, sapaan akrabnya menjelaskan terkait enam area perubahan secara komprehensif, capaian-capaian yang telah dilakukan oleh Kanwil NTB.

Kemudian beragam pengembangan inovasi unggulan seperti Biladu, Peresean, Siparis, e-Desaku, Mayure, Pelungguh, hingga sederet prestasi yang telah diukir jajarannya pada 2025.

Kakanwil juga menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan hanya formalitas, melainkan proses nyata yang berorientasi pada perubahan budaya kerja dan kualitas pelayanan publik.

“Pembangunan zona integritas ini adalah komitmen bersama, komitmen moral yang harus diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan pelayanan sehari-hari,” ujar Mila.

