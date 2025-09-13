Kepala BPSDM Hukum Tutup Pelatihan Teknis Jaminan Fidusia, Begini Pesannya

JPNN.com

Sabtu, 13 September 2025 – 08:55 WIB
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati mengikuti kegiatan Penutupan Pelatihan Teknis Jaminan Fidusia yang diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Jumat (12/9). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti kegiatan Penutupan Pelatihan Teknis Jaminan Fidusia yang diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Jumat (12/9).

Kegiatan ini diikuti oleh Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, Kadiv Pelayanan Hukum, Anna Ernita dan Kabid Pelayanan Administrasi Hukum Umum, beserta jajaran Bidang Pelayanan Administrasi Hukum.

Dalam kegiatan penutupan ini, Kepala BPSDM Hukum, I Gusti Ayu Putu Suwardani, menyampaikan ucapan terima kasih kepada para peserta pelatihan teknis jaminan fidusia yang telah mengikuti kegiatan dengan antusias dan semangat

“Pentingnya pemahaman kompetensi pelayanan jaminan fidusia kepada seluruh peserta sehingga memahami secara komprehensif.

Harapannya dapat memberikan pelayanan publik yang profesional transparan dan akuntabel serta berkualitas dalam membangun birokrasi yang adaptif dan responsif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar I Gusti Ayu Putu Suwardani.

Perwakilan peserta, Hendrik, menyampaikan kesan dan pesan terhadap pelatihan teknis jaminan fidusia.

Hendrik mengusulkan agar pelatihan teknis ini diadakan secara tatap muka agar lebih fokus dalam menerima materi dari para pengajar.

Kanwil Kemenkum NTB yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum telah mengikuti pelatihan teknis jaminan fidusia secara virtual selama lima hari sejak tanggal 8-12 September 2025.

