Kemenkum NTB Gelar Penyuluhan Hukum di Desa Puyung Lombok Tengah, Ini Targetnya

Kamis, 11 September 2025 – 19:02 WIB
Kanwil Kemenkum NTB menggelar kegiatan penyuluhan hukum terkait peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (10/9). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum NTB menggelar kegiatan penyuluhan hukum terkait peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

Kegiatan ini berlangsung di Gedung Rektorat Poltekpar Lombok, Rabu (10/9).

Kepala Desa Puyung, Farhan Hadi Sasaki, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kanwil Kemenkum NTB dalam kegiatan ini.

"Dengan adanya kegiatan ini, Perangkat Lembaga Kemasyarakatan Desa Puyung dapat menambah wawasan dan semakin solid dalam menjalankan tugas," ujar Farhan Hadi Sasaki.

Kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber, termasuk Baiq Sri Hartati.

Baiq Sri Hartati menyampaikan materi tentang Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan dan pentingnya peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.

Irwan Kusdiharto juga menyampaikan materi tentang Bantuan Hukum, termasuk jenis layanan bantuan hukum dan syarat mengajukan bantuan hukum.

Selain itu, Baiq Tisniwati dari Dinas PMD Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan materi tentang Peran Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat Desa.

Kanwil Kemenkum NTB menggelar kegiatan penyuluhan hukum terkait peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa Puyung Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah
