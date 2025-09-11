Kemenkum NTB Harmonisasi 11 Raperbup Dompu, Ini Daftarnya

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar rapat harmonisasi terhadap 11 Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Dompu di Aula Kanwil Kemenkum NTB, Rabu (10/9).

Rapat ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, Kepala Divisi P3H, Edward James Sinaga dan para pihak.

Kepala Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati mengatakan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan sangat penting.

Pasalnya, harmonisasi merupakan proses penyelarasan dan penyesuaian berbagai peraturan, baik yang sudah ada maupun yang akan disusun.

Tujuannya agar tidak bertentangan, tumpang tindih, atau saling mengoreksi

"Sehingga tercipta peraturan yang serasi dan sesuai dengan asas-asas hukum serta tujuan pembentukan peraturan yang baik.

Proses ini bertujuan untuk mewujudkan suatu sistem norma yang harmonis dan kepastian hukum," ujar Mila, sapaan akrabnya.

Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang telah dibangun antara Kanwil Kemenkum NTB dan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu.