Kemenkum NTB Ikut Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti secara virtual pembukaan pelatihan fungsional Analis Hukum Ahli Pertama Angkatan X Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, Rabu (10/9).

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Edward James Sinaga, bersama Tim Kerja Analis Hukum Kanwil NTB.

Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional, Tejo Harwanto, menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari program prioritas nasional yang melibatkan jabatan fungsional analis hukum baik di pusat maupun daerah.

“Seorang Analis Hukum harus mampu memastikan setiap regulasi dan kebijakan sejalan dengan nilai Pancasila, UUD Tahun 1945, menjamin kepastian hukum, perlindungan HAM, serta menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat,” ujar Tejo Harwanto.

Pelatihan yang akan berlangsung mulai 9 September hingga 21 Oktober 2025 ini diikuti oleh 30 peserta, terdiri dari unsur Unit Pusat Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kemenkum, Kementerian/Lembaga lain, hingga Pemerintah Daerah.

Dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, peserta yang terpilih, yaitu Bintang Purnama Sari Devi dari Kanwil Kemenkum NTB dan Rahmanda Friska Adenia dari BKAD Kabupaten Lombok Tengah.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini.

“Pelatihan ini menjadi wadah penting dalam meningkatkan kapasitas Analis Hukum yang berperan strategis dalam mendukung pembentukan regulasi yang berkualitas.