Menkum Supratman Pastikan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025

bali.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025.

Kepastian ini ditegaskan seusai rapat evaluasi Prolegnas bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/9).

Menurut Menkum Supratman, sejak awal DPR telah menunjukkan komitmen kuat untuk menginisiasi pembahasan RUU strategis tersebut.

“Insyaallah dalam evaluasi Prolegnas yang akan datang sudah disepakati akan diinisiasi oleh DPR. Karena itu, dari awal memang DPR ingin menginisiasi itu,” ujar Menkum Supratman Andi Agtas.

Pemerintah juga menyiapkan draf RUU Perampasan Aset yang telah lama disusun.

Draf tersebut akan dijadikan bahan perbandingan dengan usulan DPR RI.

“Kami harus memberi apresiasi kepada DPR karena memenuhi janji untuk mengambil alih penyusunan draf RUU Perampasan Aset.

Nanti naskah akademik maupun materi RUU-nya bisa sharing,” kata Menkum.