JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Menkum Supratman Pastikan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025

Menkum Supratman Pastikan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025

Rabu, 10 September 2025 – 21:10 WIB
Menkum Supratman Pastikan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025 - JPNN.com Bali
Menkum Supratman Andi Agtas. Foto: Kemenkum

bali.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025.

Kepastian ini ditegaskan seusai rapat evaluasi Prolegnas bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/9).

Menurut Menkum Supratman, sejak awal DPR telah menunjukkan komitmen kuat untuk menginisiasi pembahasan RUU strategis tersebut.

Baca Juga:

“Insyaallah dalam evaluasi Prolegnas yang akan datang sudah disepakati akan diinisiasi oleh DPR. Karena itu, dari awal memang DPR ingin menginisiasi itu,” ujar Menkum Supratman Andi Agtas.

Pemerintah juga menyiapkan draf RUU Perampasan Aset yang telah lama disusun.

Draf tersebut akan dijadikan bahan perbandingan dengan usulan DPR RI.

Baca Juga:

“Kami harus memberi apresiasi kepada DPR karena memenuhi janji untuk mengambil alih penyusunan draf RUU Perampasan Aset.

Nanti naskah akademik maupun materi RUU-nya bisa sharing,” kata Menkum.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan RUU Perampasan Aset akan menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Menkum Supratman Andi Agtas RUU Perampasan Aset Prolegnas 2025 Prolegnas Prioritas 2025 DPR RI Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Kemenkum NTB

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persija Makin Kuat Menjelang Kontra Bali United, 6 Pemain Inti Telah Kembali - JPNN.com Bali

    Persija Makin Kuat Menjelang Kontra Bali United, 6 Pemain Inti Telah Kembali

  2. Mauricio Souza Otak-Atik Strategi Persija Kontra Bali United, Klaim Ketat - JPNN.com Bali

    Mauricio Souza Otak-Atik Strategi Persija Kontra Bali United, Klaim Ketat

  3. Dua Pemain Asing Bali United Pecah Rekor, Johnny Jansen Semringah - JPNN.com Bali

    Dua Pemain Asing Bali United Pecah Rekor, Johnny Jansen Semringah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU