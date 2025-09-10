Kemenimipas Inisiasi Penanaman Pohon Kelapa Serentak, Kakanwil Mila Mengapresiasi

JPNN.com

Rabu, 10 September 2025 – 19:26 WIB
Suasana seremonial penanaman pohon kepala yang diinisiasi Kemenimipas di Lapas Kelas IIA Lombok Barat dan dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Lombok Barat. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menginisiasi penanaman pohon kelapa secara serentak sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional dan pembinaan warga binaan.

Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dan dipusatkan di Nusa Kambangan, Jawa Tengah.

Di NTB, acara digelar di Lapas Kelas IIA Lombok Barat dan dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Lombok Barat.

Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, dalam kesempatan ini diwakili oleh Kabag Tata Usaha dan Umum, Muhammad Amin Imran.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyampaikan apresiasi atas inisiatif ini.

“Penanaman pohon kelapa ini bukan hanya bagian dari pembinaan warga binaan, tetapi juga kontribusi nyata Lapas dalam mendukung program ketahanan pangan nasional,” ujar Mila, sapaan akrabnya.

Secara nasional, program ini menargetkan penanaman 3,6 juta pohon kelapa, bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan PT PLN.

Kegiatan di Lombok Barat berlangsung lancar dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. (jpnn)

Redaktur & Reporter : Ali Mustofa

