Dirjen KI Razilu Minta ASN Kemenkum Mengintegrasikan Prinsip Atomic Habits

bali.jpnn.com, MATARAM - Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI) menggelar Apel Pagi Pegawai Unit Utama, Senin kemarin (8/9).

Apel pagi dipimpin Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu.

Apel pagi ini diikuti oleh jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama, pejabat administrator, pejabat fungsional, serta seluruh pegawai Kemenkum RI.

Razilu dalam amanatnya mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) Kemenkum RI untuk menumbuhkan budaya kerja positif dengan mengintegrasikan prinsip Atomic Habits dan nilai-nilai kemanusiaan.

Menurut Razilu, perubahan besar tidak bisa terjadi secara instan, melainkan melalui serangkaian langkah kecil yang konsisten.

“Perubahan terbesar dimulai dari serangkaian tindakan kecil yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Setiap langkah kecil yang diambil adalah kontribusi nyata bagi pengabdian dan peradaban,” ujar Razilu.

Dirjen KI Razilu juga memaparkan empat prinsip dasar yang dapat diterapkan ASN dalam kehidupan sehari-hari.

1. Make It Obvious, menjadikan kebiasaan itu jelas, dengan mencerminkan kejujuran dan transparansi dalam bekerja.