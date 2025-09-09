JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Dirjen KI Razilu Minta ASN Kemenkum Mengintegrasikan Prinsip Atomic Habits

Dirjen KI Razilu Minta ASN Kemenkum Mengintegrasikan Prinsip Atomic Habits

Selasa, 09 September 2025 – 07:39 WIB
Dirjen KI Razilu Minta ASN Kemenkum Mengintegrasikan Prinsip Atomic Habits - JPNN.com Bali
Dirjen KI Razilu saat apel pagi, Senin kemarin (8/9) mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) Kemenkum RI untuk menumbuhkan budaya kerja positif dengan mengintegrasikan prinsip Atomic Habits dan nilai-nilai kemanusiaan. Foto: Kemenkum RI

bali.jpnn.com, MATARAM - Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI) menggelar Apel Pagi Pegawai Unit Utama, Senin kemarin (8/9).

Apel pagi dipimpin Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu.

Apel pagi ini diikuti oleh jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama, pejabat administrator, pejabat fungsional, serta seluruh pegawai Kemenkum RI.

Baca Juga:

Razilu dalam amanatnya mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) Kemenkum RI untuk menumbuhkan budaya kerja positif dengan mengintegrasikan prinsip Atomic Habits dan nilai-nilai kemanusiaan.

Menurut Razilu, perubahan besar tidak bisa terjadi secara instan, melainkan melalui serangkaian langkah kecil yang konsisten.

“Perubahan terbesar dimulai dari serangkaian tindakan kecil yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Setiap langkah kecil yang diambil adalah kontribusi nyata bagi pengabdian dan peradaban,” ujar Razilu.

Baca Juga:

Dirjen KI Razilu juga memaparkan empat prinsip dasar yang dapat diterapkan ASN dalam kehidupan sehari-hari.

1. Make It Obvious, menjadikan kebiasaan itu jelas, dengan mencerminkan kejujuran dan transparansi dalam bekerja.

Dirjen KI Razilu Razilu dalam amanatnya mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) Kemenkum RI untuk menumbuhkan budaya kerja positif
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Dirjen KI Razilu Kemenkum RI Apel Pagi ASN ASN Kemenkum Prinsip Atomic Habits Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Made Tito Termotivasi Bangkit, Target Rebut Posisi Lini Tengah Bali United - JPNN.com Bali

    Made Tito Termotivasi Bangkit, Target Rebut Posisi Lini Tengah Bali United

  2. Jo Jansen Bongkar Kondisi Tim Menjelang Kontra Persija, Ada Kabar Gembira - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Bongkar Kondisi Tim Menjelang Kontra Persija, Ada Kabar Gembira

  3. M Rahmat Debut Musim Ini Kontra Persija? Rajin Cetak Gol ke Gawang Lawan - JPNN.com Bali

    M Rahmat Debut Musim Ini Kontra Persija? Rajin Cetak Gol ke Gawang Lawan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU