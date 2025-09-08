JPNN.com

Senin, 08 September 2025 – 18:06 WIB
NTB Aman Terkendali, MotoGP Mandalika 2025 Siap Digelar - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Panitia Daerah dalam rangka persiapan pelaksanaan MotoGP Mandalika 2025, Senin (8/9) di Bank NTB Syariah. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Panitia Daerah dalam rangka persiapan pelaksanaan MotoGP Mandalika 2025, Senin (8/9).

Rakor ini berlangsung di Ruang Rapat Hajar Aswad, Bank NTB Syariah, dan dipimpin langsung oleh Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal.

Rakor ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB, Forkopimda, perwakilan Bupati/Walikota se-NTB, MGPA, ITDC, Angkasa Pura I Bizam, OPD terkait dan instansi vertikal.

Dalam arahannya, Gubernur NTB menekankan pentingnya kerja sama dan koordinasi antara semua pihak untuk menyukseskan penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2025.

"Saya sudah koordinasi dengan Mendagri dan instansi pusat lainnya yang terkait.

Saat ini situasi di seluruh wilayah NTB berada dalam kondisi aman dan kondusif.

NTB siap menyelenggarakan MotoGP Mandalika 2025," ujar Miq Iqbal, sapaan akrab Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal.

Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati menyatakan siap mendukung penuh dan menyukseskan penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2025.

