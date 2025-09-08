Kakanwil & Kadiv Yakum Teken Perjanjian Kinerja, Ini Target yang Ingin Dicapai

JPNN.com

Senin, 08 September 2025 – 15:20 WIB
Kanwil Kemenkum NTB menggelar acara Penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) I Gusti Putu Muliawati dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadiv Yankum) Anna Ernita, Senin (8/9). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar acara Penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) I Gusti Putu Muliawati dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadiv Yankum) Anna Ernita, Senin (8/9).

Acara yang berlangsung di Aula Kemenkum NTB ini merupakan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan hukum di wilayah NTB.

Penandatanganan perjanjian kinerja ini juga menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi dan kerja sama antara jajaran Kanwil Kemenkum NTB dalam mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan penandatanganan perjanjian kinerja ini, diharapkan Kanwil Kemenkum NTB dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat NTB.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menekankan pentingnya kerja sama dan komitmen seluruh jajaran dalam mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penandatanganan perjanjian kinerja ini juga menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemenkum NTB dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. (jpnn)

Redaktur & Reporter : Ali Mustofa

