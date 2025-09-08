Roro Faqih & 21 Pegawai Kanwil Kemenkum NTB Meraih Prestasi, Semringah

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar apel pagi yang dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah pegawai berprestasi dan teladan, Senin (9/9).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik serta kontribusi positif bagi organisasi.

Penghargaan Pegawai Teladan Triwulan III Tahun 2025 diberikan kepada Roro Faqih yang dinilai telah memenuhi seluruh aspek penilaian, termasuk kedisiplinan, kinerja, dan integritas.

Kanwil Kemenkum NTB juga memberikan penghargaan khusus kepada 21 pegawai berprestasi.

Mereka menerima penghargaan setelah film penyuluhan hukum berjudul “Misteri Kembang Kuning” meraih Juara II Lomba Film Pendek Nasional dalam ajang Lomba Konten Kreatif Polri yang digelar dalam rangka HUT ke-79 Bhayangkara.

Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan apresiasinya atas capaian tersebut dan berharap prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh pegawai.

“Selamat kepada 21 pegawai yang berhasil mempertahankan prestasi sebagai Juara II Nasional selama dua tahun berturut-turut,” ujar Milawati.

Mila juga mengapresiasi Roro Faqih yang terpilih sebagai Pegawai Teladan Triwulan III.