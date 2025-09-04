JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Praharmonisasi Raperbup Dompu, Kanwil Kemenkum NTB Sorot Beberapa Hal

Praharmonisasi Raperbup Dompu, Kanwil Kemenkum NTB Sorot Beberapa Hal

Kamis, 04 September 2025 – 22:40 WIB
Praharmonisasi Raperbup Dompu, Kanwil Kemenkum NTB Sorot Beberapa Hal - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB) Zonasi Kabupaten Dompu melaksanakan Rapat Praharmonisasi terhadap 11 (sebelas) Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Dompu, Kamis, (4/9). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB Zonasi Kabupaten Dompu melaksanakan Rapat Praharmonisasi terhadap 11 (sebelas) Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Dompu, Kamis, (4/9).

Rapat berlangsung di Ruang Podcast Kanwil Kemenkum NTB.

Berikut 11 Raperbup Dompu:

Baca Juga:

1. Raperbup tentang Pemberian Bantuan Pakaian Seragam Bagi Peserta Didik Sekolah Dsar dan Sekolah Menengah Pertama;

2. Raperbup tentang Kurikulum Muatan Lokal Dompu pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah Pertama;

3. Raperbup tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah;

Baca Juga:

4. Raperbup tentang Percepatan Pembangunan Daerah;

5. Raperbup tentang Pendelegasian Wewenang dan Tata Cara Pemberian Cuti Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu;

Kanwil Kemenkum NTB) Zonasi Kabupaten Dompu melaksanakan Rapat Praharmonisasi terhadap 11 (sebelas) Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Dompu, Kamis, (4/9).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Raperbup Dompu Praharmonisasi Raperbup Dompu Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Kemenkum NTB

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Penyesalan Terbesar Kadek Arel Gagal Bawa Timnas U23 Bekuk Laos, Duh - JPNN.com Bali

    Penyesalan Terbesar Kadek Arel Gagal Bawa Timnas U23 Bekuk Laos, Duh

  2. Evaluasi Jo Jansen Setelah Bali United Bungkam Perseden, Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Evaluasi Jo Jansen Setelah Bali United Bungkam Perseden, Blak-blakan

  3. Bali United Latih Tanding Melawan Perseden Denpasar, Modal Kontra Persija - JPNN.com Bali

    Bali United Latih Tanding Melawan Perseden Denpasar, Modal Kontra Persija

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU