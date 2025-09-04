Praharmonisasi Raperbup Dompu, Kanwil Kemenkum NTB Sorot Beberapa Hal

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB Zonasi Kabupaten Dompu melaksanakan Rapat Praharmonisasi terhadap 11 (sebelas) Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Dompu, Kamis, (4/9).

Rapat berlangsung di Ruang Podcast Kanwil Kemenkum NTB.

Berikut 11 Raperbup Dompu:

1. Raperbup tentang Pemberian Bantuan Pakaian Seragam Bagi Peserta Didik Sekolah Dsar dan Sekolah Menengah Pertama;

2. Raperbup tentang Kurikulum Muatan Lokal Dompu pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah Pertama;

3. Raperbup tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah;

4. Raperbup tentang Percepatan Pembangunan Daerah;

5. Raperbup tentang Pendelegasian Wewenang dan Tata Cara Pemberian Cuti Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu;