Praharmonisasi Raperbup Dompu, Kanwil Kemenkum NTB Sorot Beberapa Hal
bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB Zonasi Kabupaten Dompu melaksanakan Rapat Praharmonisasi terhadap 11 (sebelas) Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Dompu, Kamis, (4/9).
Rapat berlangsung di Ruang Podcast Kanwil Kemenkum NTB.
Berikut 11 Raperbup Dompu:
1. Raperbup tentang Pemberian Bantuan Pakaian Seragam Bagi Peserta Didik Sekolah Dsar dan Sekolah Menengah Pertama;
2. Raperbup tentang Kurikulum Muatan Lokal Dompu pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah Pertama;
3. Raperbup tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah;
4. Raperbup tentang Percepatan Pembangunan Daerah;
5. Raperbup tentang Pendelegasian Wewenang dan Tata Cara Pemberian Cuti Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu;
Kanwil Kemenkum NTB) Zonasi Kabupaten Dompu melaksanakan Rapat Praharmonisasi terhadap 11 (sebelas) Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Dompu, Kamis, (4/9).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News