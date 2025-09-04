JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kadiv PPPH Pimpin Rapat Sanggah Hasil Penilaian IRH, Ini Catatannya

Kadiv PPPH Pimpin Rapat Sanggah Hasil Penilaian IRH, Ini Catatannya

Kamis, 04 September 2025 – 22:27 WIB
Kadiv PPPH Pimpin Rapat Sanggah Hasil Penilaian IRH, Ini Catatannya - JPNN.com Bali
Kepala Divisi P3H, Edward James Sinaga memimpin rapat rapat pelaksanaan sanggah hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada, Kamis (4/9) di Ruang Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (P3H). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar rapat pelaksanaan sanggah hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada, Kamis (4/9) di Ruang Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (P3H).

Rapat ini dibuka oleh Kepala Divisi PPPH, Edward James Sinaga.

Ia menyampaikan perihal surat mekanisme penyampaian sanggah penilaian IRH Tahun 2025 dari Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum).

Baca Juga:

Rapat ini diikuti oleh Koordinator dan Anggota Pokja BSK sub Sekretariat IRH.

Edward James Sinaga mengatakan masa sanggah ditentukan selama sepuluh hari kerja, terhitung mulai tanggal 1 September sampai dengan tanggal 15 September 2025, dengan batas pengiriman surat sanggah pukul 16.00 WIB.

Koordinator BSK Kanwil Kemenkum NTB, Indra Firmansyah, menekankan pentingnya memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan penyanggahan dengan efektif.

Baca Juga:

Disepakati bahwa penyanggahan akan dilakukan terhadap nilai yang memiliki gap antara penilaian mandiri dengan penilaian pusat di atas angka tiga.

Sekretariat Kanwil akan tetap melakukan penyanggahan, terlepas dari apakah Pemda menyampaikan sanggah atau tidak.

Kadiv PPPH Edward James Sinaga menyampaikan perihal surat mekanisme penyampaian sanggah penilaian IRH Tahun 2025 dari Kepala BSK Hukum
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kadiv PPPH Edward James Sinaga Kemenkum NTB IRH Indeks Reformasi Hukum IRH 2025 Penilaian IRH 2025 BSK Hukum Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Penyesalan Terbesar Kadek Arel Gagal Bawa Timnas U23 Bekuk Laos, Duh - JPNN.com Bali

    Penyesalan Terbesar Kadek Arel Gagal Bawa Timnas U23 Bekuk Laos, Duh

  2. Evaluasi Jo Jansen Setelah Bali United Bungkam Perseden, Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Evaluasi Jo Jansen Setelah Bali United Bungkam Perseden, Blak-blakan

  3. Bali United Latih Tanding Melawan Perseden Denpasar, Modal Kontra Persija - JPNN.com Bali

    Bali United Latih Tanding Melawan Perseden Denpasar, Modal Kontra Persija

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU