JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Dukung Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Makro

Kemenkum NTB Dukung Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Makro

Rabu, 03 September 2025 – 22:35 WIB
Kemenkum NTB Dukung Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Makro - JPNN.com Bali
Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum NTB menghadiri Zoom Meeting Rapat Koordinasi persiapan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang digagas oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) RI, Rabu (9/3). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum NTB menghadiri Zoom Meeting Rapat Koordinasi persiapan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang digagas oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) RI, Rabu (9/3).

Rakor ini juga diikuti oleh berbagai kementerian/lembaga, instansi daerah, hingga perwakilan dunia usaha.

Asisten Deputi Legalitas dan Pelindungan Usaha Mikro, Muhammad Firdaus, mengatakan festival ini bertujuan memberdayakan serta mengembangkan UMKM.

Baca Juga:

Pelaku UMKM bisa mendapatkan akses kemudahan terhadap legalitas, permodalan, pendampingan, dan perluasan pasar.

Kegiatan yang akan diikuti sekitar 1.000 pelaku usaha mikro di NTB ini dijadwalkan berlangsung 12 September 2025 di Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok Tengah.

Kepala Bidang Legalitas Kementerian UMKM Rahmadi menjelaskan beberapa rangkaian kegiatan festival.

Baca Juga:

Antara lain fasilitasi legalitas NIB, sertifikat halal, hingga layanan konsultasi permodalan, asuransi, standarisasi, pemasaran, hingga bantuan hukum untuk UMKM.

Rahmadi juga menjelaskan bahwa salah satu agenda penting festival adalah Talkshow Legalitas dan Standarisasi Usaha Mikro yang menghadirkan pemateri dari Kementerian Hukum terkait pendaftaran merek dan Perseroan Perorangan.

Asisten Deputi Legalitas dan Pelindungan Usaha Mikro, Muhammad Firdaus, mengatakan festival ini bertujuan memberdayakan serta mengembangkan UMKM.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Kementerian Koperasi dan UMKM Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Makro NTB UMKM Poltekpar Lombok Tengah Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Pemain Bali United Era Johnny Jansen Kian Bersemangat, Andhika Wijaya Berpesan - JPNN.com Bali

    Pemain Bali United Era Johnny Jansen Kian Bersemangat, Andhika Wijaya Berpesan

  2. Debut Sempurna Jordy Bruijn, Takjub Mendapat Dukungan 11.323 Suporter - JPNN.com Bali

    Debut Sempurna Jordy Bruijn, Takjub Mendapat Dukungan 11.323 Suporter

  3. Rekor Madura United Mentereng saat Keok dari Bali United, Manajer Memuji, tetapi - JPNN.com Bali

    Rekor Madura United Mentereng saat Keok dari Bali United, Manajer Memuji, tetapi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU