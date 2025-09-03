JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Pendaftaran Merek bagi Pelaku Usaha di Lombok Tengah Digenjot, Manfaatnya Besar

Pendaftaran Merek bagi Pelaku Usaha di Lombok Tengah Digenjot, Manfaatnya Besar

Rabu, 03 September 2025 – 22:22 WIB
Pendaftaran Merek bagi Pelaku Usaha di Lombok Tengah Digenjot, Manfaatnya Besar - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB menjadi narasumber pada kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang bagi pelaku usaha bidang pertanian dan peternakan di Hotel Quen, Praya, Lombok Tengah, Rabu (3/9). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Kanwil Kemenkum NTB menjadi narasumber pada kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang bagi pelaku usaha bidang pertanian dan peternakan di Hotel Queen, Praya, Lombok Tengah, Rabu (3/9).

Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pertanian Lombok Tengah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan wawasan pelaku usaha dalam membangun identitas merek dagang yang dilindungi secara hukum.

Kepala Dinas Pertanian Lombok Tengah, M. Karim, membuka secara resmi kegiatan ini.

Baca Juga:

Karim menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai bentuk kepedulian terhadap pelaku usaha khususnya produksi di bidang pertanian.

"Harapannya kegiatan ini dapat meningkatkan nilai tambah untuk produksi UMKM dan membantu para pelaku usaha untuk mendaftarkan mereknya agar tidak ditiru pihak lain," kata M. Karim.

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB menjadi narasumber dalam kegiatan ini, menyampaikan materi terkait pengertian merek, pentingnya pendaftaran merek, serta perlindungan merek.

Baca Juga:

Analis Kekayaan Intelektual I Nyoman Sanistrya Utaya menyampaikan materi terkait rezim kekayaan intelektual yang berhubungan dengan merek, seperti cipta dan desain industri.

Dalam kesempatan yang sama disampaikan juga tata cara permohonan merek dengan melakukan pengecekan melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual.

Analis Kekayaan Intelektual I Nyoman Sanistrya Utaya menyampaikan materi terkait rezim kekayaan intelektual yang berhubungan dengan merek, seperti cipta
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pendaftaran merek hak merek kekayaan intelektual UMKM pelaku usaha Pemkab Lombok Tengah Dinas Pertanian Lombok Tengah Kemenkum NTB merek dagang

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Pemain Bali United Era Johnny Jansen Kian Bersemangat, Andhika Wijaya Berpesan - JPNN.com Bali

    Pemain Bali United Era Johnny Jansen Kian Bersemangat, Andhika Wijaya Berpesan

  2. Debut Sempurna Jordy Bruijn, Takjub Mendapat Dukungan 11.323 Suporter - JPNN.com Bali

    Debut Sempurna Jordy Bruijn, Takjub Mendapat Dukungan 11.323 Suporter

  3. Rekor Madura United Mentereng saat Keok dari Bali United, Manajer Memuji, tetapi - JPNN.com Bali

    Rekor Madura United Mentereng saat Keok dari Bali United, Manajer Memuji, tetapi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU