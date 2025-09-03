Pendaftaran Merek bagi Pelaku Usaha di Lombok Tengah Digenjot, Manfaatnya Besar

bali.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Kanwil Kemenkum NTB menjadi narasumber pada kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang bagi pelaku usaha bidang pertanian dan peternakan di Hotel Queen, Praya, Lombok Tengah, Rabu (3/9).

Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pertanian Lombok Tengah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan wawasan pelaku usaha dalam membangun identitas merek dagang yang dilindungi secara hukum.

Kepala Dinas Pertanian Lombok Tengah, M. Karim, membuka secara resmi kegiatan ini.

Karim menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai bentuk kepedulian terhadap pelaku usaha khususnya produksi di bidang pertanian.

"Harapannya kegiatan ini dapat meningkatkan nilai tambah untuk produksi UMKM dan membantu para pelaku usaha untuk mendaftarkan mereknya agar tidak ditiru pihak lain," kata M. Karim.

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB menjadi narasumber dalam kegiatan ini, menyampaikan materi terkait pengertian merek, pentingnya pendaftaran merek, serta perlindungan merek.

Analis Kekayaan Intelektual I Nyoman Sanistrya Utaya menyampaikan materi terkait rezim kekayaan intelektual yang berhubungan dengan merek, seperti cipta dan desain industri.

Dalam kesempatan yang sama disampaikan juga tata cara permohonan merek dengan melakukan pengecekan melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual.