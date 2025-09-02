JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kakanwil Jadi Juri LIGA SINOVA 2025, Kriteria Ini yang Dinilai, Catat

Kakanwil Jadi Juri LIGA SINOVA 2025, Kriteria Ini yang Dinilai, Catat

Selasa, 02 September 2025 – 22:14 WIB
Kakanwil Jadi Juri LIGA SINOVA 2025, Kriteria Ini yang Dinilai, Catat - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menjadi juri pada ajang Lombok Tengah Inovasi Award atau LIGA SINOVA 2025 yang digelar Badan Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Lombok Tengah, Selasa (2/9). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati turut berperan sebagai tim juri pada ajang Lombok Tengah Inovasi Award atau LIGA SINOVA 2025 yang digelar Badan Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Lombok Tengah, Selasa (2/9).

Mila, sapaan akrabnya dan tim juri menilai 10 inovasi finalis dari total 40 peserta yang telah lulus seleksi LIGA SINOVA 2025.

Proses penjurian dilakukan melalui presentasi inovasi serta sesi tanya jawab dengan peserta.

Baca Juga:

Dalam penilaian ini, Mila menekankan pentingnya aspek kebaruan inovasi agar bisa didaftarkan dan dilindungi sebagai Kekayaan Intelektual (KI).

“Setiap inovasi harus memiliki nilai tambah dan kebaruan, sehingga selain bermanfaat juga bisa mendapat perlindungan hukum,” ujar Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati.

Kriteria penilaian mencakup efektivitas, manfaat, kebaruan, keberlanjutan, dukungan sumber daya, potensi replikasi, hingga keunikan inovasi.

Baca Juga:

Selain itu, aspek presentasi, penguasaan materi, dan kualitas penyajian juga turut menjadi pertimbangan.

Mila juga turut mengajak para inovator untuk berkonsultasi terkait pendaftaran KI dengan jajarannya di Kantor Wilayah.

Mila, sapaan akrabnya dan tim juri menilai 10 inovasi finalis dari total 40 peserta yang telah lulus seleksi LIGA SINOVA 2025.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Kemenkum NTB LIGA SINOVA 2025 juri Pemkab Lombok Tengah Bapperida Lombok Tengah

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Rekor Madura United Mentereng saat Keok dari Bali United, Manajer Memuji, tetapi - JPNN.com Bali

    Rekor Madura United Mentereng saat Keok dari Bali United, Manajer Memuji, tetapi

  2. Jo Jansen Genjot Latihan Skuad Bali United, Waspadai Kekuatan Persija - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Genjot Latihan Skuad Bali United, Waspadai Kekuatan Persija

  3. Striker Madura United Mandul, Mati Kutu saat Lawan Bali United, AQ Merespons - JPNN.com Bali

    Striker Madura United Mandul, Mati Kutu saat Lawan Bali United, AQ Merespons

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU