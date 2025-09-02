Kakanwil Jadi Juri LIGA SINOVA 2025, Kriteria Ini yang Dinilai, Catat

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati turut berperan sebagai tim juri pada ajang Lombok Tengah Inovasi Award atau LIGA SINOVA 2025 yang digelar Badan Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Lombok Tengah, Selasa (2/9).

Mila, sapaan akrabnya dan tim juri menilai 10 inovasi finalis dari total 40 peserta yang telah lulus seleksi LIGA SINOVA 2025.

Proses penjurian dilakukan melalui presentasi inovasi serta sesi tanya jawab dengan peserta.

Dalam penilaian ini, Mila menekankan pentingnya aspek kebaruan inovasi agar bisa didaftarkan dan dilindungi sebagai Kekayaan Intelektual (KI).

“Setiap inovasi harus memiliki nilai tambah dan kebaruan, sehingga selain bermanfaat juga bisa mendapat perlindungan hukum,” ujar Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati.

Kriteria penilaian mencakup efektivitas, manfaat, kebaruan, keberlanjutan, dukungan sumber daya, potensi replikasi, hingga keunikan inovasi.

Selain itu, aspek presentasi, penguasaan materi, dan kualitas penyajian juga turut menjadi pertimbangan.

Mila juga turut mengajak para inovator untuk berkonsultasi terkait pendaftaran KI dengan jajarannya di Kantor Wilayah.