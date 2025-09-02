Divisi PPPH Kemenkum NTB Gelar Survei SPKP, Dorong Peningkatan Layanan Publik

JPNN.com

Selasa, 02 September 2025 – 10:09 WIB
Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan kegiatan Pengumpulan Data Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) di Kantor Desa Beleka, Kabupaten Lombok Barat, Senin (1/9). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan kegiatan Pengumpulan Data Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) di Kantor Desa Beleka, Kabupaten Lombok Barat, Senin (1/9).

Kegiatan tersebut dipimpin Kadiv PPPH Edward James Sinaga.

Rombongan Kanwil Kemenkum NTB diterima dengan hangat oleh Kepala Desa Beleka, Islahudin.

Kadiv PPPH Edward James Sinaga mengatakan SPKP merupakan instrumen penting untuk mengukur sejauh mana masyarakat menilai kualitas pelayanan publik yang diterima.

Aspek yang diukur meliputi kemudahan prosedur, kecepatan, transparansi, sikap petugas, hingga sarana dan prasarana.

“Melalui SPKP, kami bisa memperoleh gambaran objektif tentang pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan perangkat desa, termasuk terkait Program Jaga Aset dan Pelatihan Paralegal,” ujar Edward James Sinaga.

Kepala Desa Beleka Islahudin menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini.

“Kami sangat berterima kasih kepada Kanwil Kemenkum NTB yang sudah turun langsung mendengarkan suara masyarakat.

