Bros Mutiara Gerbang Sangkareang Kantongi Sertifikat Hak Cipta, Alhamdulillah

Minggu, 31 Agustus 2025 – 18:59 WIB
Kabag Tata Usaha dan Umum Muhammad Amin Imran menyerahkan langsung Sertifikat Hak Cipta Bros Mutiara Gerbang Sangkareang pada ibu Wali Kota Mataram, Noviani Danar Kinnastri, Minggu (31/8). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB menyerahkan Sertifikat Hak Cipta atas Bros Mutiara Gerbang Sangkareang pada Hari Ulang Tahun ke-32 Kota Mataram, Minggu (31/8).

Kabag Tata Usaha dan Umum Muhammad Amin Imran menyerahkan langsung Sertifikat Hak Cipta pada ibu Wali Kota Mataram, Noviani Danar Kinnastri

Penyerahan Sertifikat Hak Cipta tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi karya serta mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif guna kesejahteraan masyarakat.

"Dengan dicatatkannya Bros Mutiara Gerbang Sangkareang ini sebagai karya intelektual, semoga dapat menjadi motivasi bagi seluruh komponen masyarakat untuk terus berinovasi dan berkarya.

Apalagi di era ekonomi kreatif seperti sekarang ini," ujar Muhammad Amin Imran.

Melalui penyerahan sertifikat ini, diharapkan masyarakat akan lebih terdorong untuk mencatatkan dan mendaftarkan kekayaan intelektualnya.

Tujuannya agar karyanya dapat terlindungi dari penyalahgunaan dan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menghimbau untuk terus mengglorifikasikan pendaftaran Kekayaan Intelektual di Nusa Tenggara Barat.

