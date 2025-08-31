Wali Kota Mohan Roliskana Sebut Kota Mataram Barometer Provinsi NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB hadir pada upacara HUT ke-32 Kota Mataram di Lapangan Sangkareang, Minggu (31/8).

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Amin Imran hadir mewakili Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati.

Bertindak selaku Inspektur Upacara Wali Kota Mataram Mohan Roliskana.

Upacara yang digelar dengan khidmat ini mengusung tema "Kota Kita, Masa Depan Kita".

Dalam amanatnya, Mohan Roliskana membacakan sambutan Gubernur NTB pada peringatan HUT ke-32 Kota Mataram.

Mohan Roliskana mengatakan bahwa ulang tahun ini menjadi momentum untuk merenungkan perjalanan panjang menghargai capaian sekaligus mempertegas arah masa depan.

Menurutnya, 32 tahun lalu, Mataram ditetapkan sebagai kota otonom.

Sejak saat itu kota ini tumbuh, berproses dan bertransformasi.