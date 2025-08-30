JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kakanwil Menerima Audiensi INI NTB, Bahas Penguatan Fungsi Jabatan Notaris

Kakanwil Menerima Audiensi INI NTB, Bahas Penguatan Fungsi Jabatan Notaris

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 22:39 WIB
Kakanwil Menerima Audiensi INI NTB, Bahas Penguatan Fungsi Jabatan Notaris - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Nusa Tenggara Barat I Gusti Putu Milawati menerima audiensi dari Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi NTB, Jumat kemarin (29/8). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum Nusa Tenggara Barat menerima audiensi dari Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi NTB, Jumat kemarin (29/8).

Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, langsung menerima audiensi.

Audiensi tersebut membahas evaluasi kinerja notaris serta rencana kolaborasi dalam kegiatan pendampingan dan penguatan peran notaris.

Baca Juga:

Kakanwil Kemenkum NTB menyoroti peningkatan laporan pelanggaran kode etik dan permintaan izin penyidikan terhadap notaris dalam kurun waktu lima bulan terakhir.

"Terjadinya peningkatan laporan masyarakat, dan permintaan izin penyidikan dari aparat penegak hukum kepada Majelis Kehormatan Notaris, menjadi perhatian serius,” kata Mila.

Ketua Pengwil INI NTB, Mulyadi, menyampaikan bahwa kurangnya kehati-hatian dalam menjalankan tugas menjadi penyebab utama permasalahan.

Baca Juga:

Ia menegaskan komitmen INI untuk terus membina para anggotanya dan merencanakan kegiatan penguatan jabatan notaris pada Oktober atau November 2025, menghadirkan Dirjen AHU sebagai narasumber.

Menyambut baik rencana tersebut, Kakanwil Kemenkum NTB menekankan pentingnya peningkatan pemahaman notaris atas kewenangan dan fungsinya.

Audiensi tersebut membahas evaluasi kinerja notaris serta rencana kolaborasi dalam kegiatan pendampingan dan penguatan peran notaris.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Kemenkum NTB INI NTB Ikatan Notaris Indonesia notaris Kode Etik Notaris

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Statistik Bali United vs Madura United: Tuan Rumah Kalah Bola, tetapi Efektif - JPNN.com Bali

    Statistik Bali United vs Madura United: Tuan Rumah Kalah Bola, tetapi Efektif

  2. Dramatis, 10 Pemain Bali United Bungkam Madura United, Cek Klasemen! - JPNN.com Bali

    Dramatis, 10 Pemain Bali United Bungkam Madura United, Cek Klasemen!

  3. Madura United Berduka, Prihatin Tragedi Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob - JPNN.com Bali

    Madura United Berduka, Prihatin Tragedi Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU