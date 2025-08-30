JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini FGD Layanan Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan Berakkhir, Ini Kesimpulannya

FGD Layanan Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan Berakkhir, Ini Kesimpulannya

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 22:28 WIB
FGD Layanan Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan Berakkhir, Ini Kesimpulannya - JPNN.com Bali
Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Masalah Atas Isu Strategis Interoperabilitas Data Layanan Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan di Phoenix Ballroom, Hotel Aviary Bintaro, Tangerang, berakhir Jumat kemarin (29/8). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, TANGERANG - Kadiv Pelayanan Hukum Kemenkum NTB Anna Ernita, mengikuti kegiatan penutupan Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Masalah Atas Isu Strategis Interoperabilitas Data Layanan Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan.

Anna Ernita hadir mewakili Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati.

Kegiatan yang berlangsung di Phoenix Ballroom, Hotel Aviary Bintaro, Tangerang, pada Jumat (29/8) ini dihadiri oleh peserta dari berbagai kementerian dan Lembaga.

Baca Juga:

Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum, Ramelan Suprihadi, memaparkan kesimpulan dan rencana tindak lanjut dari FGD.

Ada empat poin penting kesimpulan, yaitu kondisi eksisting aplikasi layanan, perubahan struktur koordinasi, ketidaksiapan standar teknis, dan belum tersedianya cetak biru (blueprint) untuk interoperabilitas data layanan.

Ramelan Suprihadi juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasi aktif dalam diskusi, serta kepada panitia atas terselenggaranya acara secara baik dan lancar. Kegiatan FGD secara resmi ditutup.

Baca Juga:

Dengan adanya FGD ini, peserta dapat memetakan kerangka masalah dan menganalisis kebutuhan informasi data yang dibutuhkan antarKementerian/Lembaga dalam Interoperabilitas Data Layanan Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi landasan penting dalam penguatan sistem layanan kewarganegaraan berbasis interoperabilitas data. (jpnn)

Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum, Ramelan Suprihadi, memaparkan kesimpulan dan rencana tindak lanjut dari FGD.

Redaktur & Reporter : Ali Mustofa

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Kadiv Yankum Anna Ernita Kewarganegaraan pewarganegaraan FGD Pewarganegaraan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Statistik Bali United vs Madura United: Tuan Rumah Kalah Bola, tetapi Efektif - JPNN.com Bali

    Statistik Bali United vs Madura United: Tuan Rumah Kalah Bola, tetapi Efektif

  2. Dramatis, 10 Pemain Bali United Bungkam Madura United, Cek Klasemen! - JPNN.com Bali

    Dramatis, 10 Pemain Bali United Bungkam Madura United, Cek Klasemen!

  3. Madura United Berduka, Prihatin Tragedi Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob - JPNN.com Bali

    Madura United Berduka, Prihatin Tragedi Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU