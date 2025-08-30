JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Target Pembentukan 1.166 Posbankum, Gencar Audiensi ke OPD

Kemenkum NTB Target Pembentukan 1.166 Posbankum, Gencar Audiensi ke OPD

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 12:43 WIB
Kemenkum NTB Target Pembentukan 1.166 Posbankum, Gencar Audiensi ke OPD - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB menyambangi Dinas Badan Pemberdaya Masyarakat dan Pemerintah Desa (PMPD) Provinsi NTB, Jumat (29/8). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menyambangi Dinas Badan Pemberdaya Masyarakat dan Pemerintah Desa (PMPD) Provinsi NTB, Jumat (29/8).

Kunjungan ini dalam rangka audiensi untuk percepatan Pembentukan dan Peresmian Posbankumdes dan pelatihan paralegal.

Audiensi ini dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Edward James Sinaga, didampingi oleh Tim Penyuluh Hukum.

Baca Juga:

Kadiv PPPH Edward James Sinaga menyampaikan rencana kegiatan Pembentukan dan Peresmian Posbankumdes dan pelatihan paralegal yang akan dilaksanakan minggu kedua, Oktober 2025.

Ia juga menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan langkah awal untuk pembentukan Posbankum di desa-desa dan kelurahan di Provinsi NTB.

Kanwil Kemenkum NTB menargetkan pembentukan 1.166 Posbankum di desa-desa dan kelurahan di Provinsi NTB.

Baca Juga:

Oleh karena itu, Kemenkum NTB terlebih dahulu menyiapkan SDM Posbankum, yaitu paralegal. Pelatihan paralegal akan dilaksanakan secara online dan hybrid selama 3 hari, dengan peserta sebanyak 200 orang secara langsung dan selebihnya secara zoom.

Kepala Dinas PMPD Provinsi NTB, Lalu Hamdi, menyampaikan bahwa harus dibuat skema untuk penentuan peserta pelatihan paralegal dan MoU antara Kanwil Kemenkum NTB dengan Dinas PMPD Provinsi NTB.

Kadiv PPPH Edward James Sinaga menyampaikan rencana kegiatan Pembentukan dan Peresmian Posbankumdes dan pelatihan paralegal yang akan dilaksanakan Oktober 2025
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Posbankumdes pelatihan paralegal pemprov ntb Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Kadiv PPPH Edward James Sinaga

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Madura United Berduka, Prihatin Tragedi Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob - JPNN.com Bali

    Madura United Berduka, Prihatin Tragedi Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob

  2. Alfredo Vera Percaya Diri Kontra Bali United, Modal Madura United Kuat - JPNN.com Bali

    Alfredo Vera Percaya Diri Kontra Bali United, Modal Madura United Kuat

  3. Performa Tim Receveur Ciamik, Bongkar Persiapan Bali United vs Madura United - JPNN.com Bali

    Performa Tim Receveur Ciamik, Bongkar Persiapan Bali United vs Madura United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU