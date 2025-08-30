Kemenkum NTB Target Pembentukan 1.166 Posbankum, Gencar Audiensi ke OPD

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menyambangi Dinas Badan Pemberdaya Masyarakat dan Pemerintah Desa (PMPD) Provinsi NTB, Jumat (29/8).

Kunjungan ini dalam rangka audiensi untuk percepatan Pembentukan dan Peresmian Posbankumdes dan pelatihan paralegal.

Audiensi ini dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Edward James Sinaga, didampingi oleh Tim Penyuluh Hukum.

Kadiv PPPH Edward James Sinaga menyampaikan rencana kegiatan Pembentukan dan Peresmian Posbankumdes dan pelatihan paralegal yang akan dilaksanakan minggu kedua, Oktober 2025.

Ia juga menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan langkah awal untuk pembentukan Posbankum di desa-desa dan kelurahan di Provinsi NTB.

Kanwil Kemenkum NTB menargetkan pembentukan 1.166 Posbankum di desa-desa dan kelurahan di Provinsi NTB.

Oleh karena itu, Kemenkum NTB terlebih dahulu menyiapkan SDM Posbankum, yaitu paralegal. Pelatihan paralegal akan dilaksanakan secara online dan hybrid selama 3 hari, dengan peserta sebanyak 200 orang secara langsung dan selebihnya secara zoom.

Kepala Dinas PMPD Provinsi NTB, Lalu Hamdi, menyampaikan bahwa harus dibuat skema untuk penentuan peserta pelatihan paralegal dan MoU antara Kanwil Kemenkum NTB dengan Dinas PMPD Provinsi NTB.